Apokaliptični prizori iz Podgore: 'V morju so avtomobili, gostinski inventar, prometni znaki'

Poveljnik gasilskega društva Tučepi Goran Bušelić je povedal, da je stanje katastrofalno in da so na terenu vse razpoložljive ekipe z Makarske riviere, pa poroča portal Dalmacija danas.

Območje južno od Makarske je danes po 15. uri zajelo močno neurje z obilnimi padavinami. Najhuje je prizadelo Podgoro, kjer je v dobri uri padlo kar 140 litrov dežja na kvadratni meter. Hudourniki so zalivali ulice, dvorišča, kleti in sprehajalne poti, dež pa še vedno pada, poroča Net.hr .

"Po včerajšnjih grozljivih slikah in videoposnetkih iz Jablanice, danes to gledamo v naših krajih ," je ob posnetku blatnega hudournika, ki v Podgori nosi vse pred seboj, zapisal uporabnik družbenega omrežja X.

"V morju so avtomobili, inventar iz kavarn in restavracij, prometni znaki – pravzaprav vse, kar je bilo na poti hudournikov, je končalo v vodi," je za 24Sata povedal krajan Podgore.

Županja Podgore Petra Radić je potrdila, da so se zaradi velike količine padavin sprožili številni plazovi, mesto je pod vodo. Na družbenih omrežjih je objavila poziv občanom z navodili, kako ravnati v primeru poplav. Državljanom med drugim svetuje, naj vrednejše predmete prestavijo na dvignjena mesta, naj bodo pripravljeni na evakuacijo ter izklopijo glavne vire elektrike, plina in vode.

Županijski center 112 Split je popoldne prejel več obvestil o posledicah neurja, ki je zajelo del območja Splitsko-dalmatinske županije. Prijave so se večinoma nanašale na poplavljene stanovanjske objekte v občini Podgora, so sporočili z Uprave za civilno zaščito. "Neurje je povzročilo motnjo v oskrbi z električno energijo, na območju od vzhodnega dela Podgore do Drvenika je brez elektrike ostalo 3000 uporabnikov. Na terenu so gasilci in komunalne službe," so še dodali.