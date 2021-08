Nebo kot iz pekla, smrtne žrtve naraščajo, z ognjem se borijo tudi slovenski gasilci

Požarom v Grčiji ni videti konca. Umrli sta dve osebi, gasilci in druge službe za nujne primere pa se neutrudno trudijo zamejiti divjanje plamenov, ki pred seboj goltajo vse, česar se dotaknejo. Gori tudi v številnih drugih državah. Požare se tako še naprej trudijo zamejiti tudi v ZDA, Turčiji, Albaniji, Severni Makedoniji pa je na pomoč priskočila tudi Slovenija. "Ponosna sem na slehernega junaka, ki pomaga v Severni Makedoniji," pravi zaskrbljena mama slovenskega gasilca, ki se tam spopada s požari.

V Grčiji že več dni zapored divjajo hudi požari, ki jih širi in na novo vžiga močan veter. Policija je včeraj v predmestju Aten hodila od vrat do vrat in ljudi pozivala k evakuaciji. Nad prestolnico pa se je zaradi ognjenih zubljev širil velik oblak črnega dima. Število smrtnih žrtev v Grčiji narašča, do zdaj sta umrli dve osebi, tudi 38-letni prostovoljni gasilec, na katerega je v predmestju mesta padel električni drog. Druga žrtev grših požarov pa je bil Konstantinos Michalos, predsednik Atenske gospodarske zbornice, ki so ga našli v tovarni.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

"To je izredno nevaren požar, popolnoma nepredvidljiv," je dejal vodja grške gasilske brigade Dimitris Stathopoulos. Požar je ogrozil tudi daljnovod, ki je ključen za oskrbo z elektriko v grški prestolnici. Prekinjen je bil tudi dostop do dela avtoceste. Eleni Myrivili, vodja atenske gasilske enote, je opisala apokaliptične prizore na severovzhodu grške prestolnice, kjer je ogenj s tlemi zravnal številne hiše. "Nebo je bilo sivo in rdeče, pepel pa je padal na nas. Bilo je apokaliptično. V mojo hišo je vstopil dim in spati sem morala z masko, ker nisem mogla dihati," je dejala Myrivili. Dodaja, da je težko ostati na prostem: "Gre za zdravje. Nočemo, da bi bili ljudje izpostavljeni soncu na območju brez sence. Ekstremna vročina je prav tako subtilna, počasna in nevidna vrsta nevarnosti."

Tudi na otoku Eubeja so požarne razmere slabe. Tam so zaradi gozdnega požara, ki se je močno približal obalnim območjem, s čolni evakuirali na stotine ljudi s čolni zaradi gozdnega požara, ki se je približal obalnim območjem. Meteo.gr je objavil zastrašujoči posnetek ljudi, ki so jih iz otoka evakuirali s trajektom. Okoli njih pa zaradi bližine požarov žari peklensko rdeča svetloba.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Gori tudi v Olimpiji, rojstnem kraju olimpijskih iger. Minister Michalis Chrisochoidis je dejal, da so se gasilci celo noč borili, da bi zaščitili to arheološko najdišče. Premier Kyriakos Mitsotakis je sinoči znova nagovoril narod in opozoril, da reševalne službe čaka težka noč, saj so požari severno od Aten oživeli, zahodni vetrovi pa so postajali vse močnejši. "Na žalost najhujše šele prihaja," je dejal Mitsotakis. Mama slovenskega gasilca v S Makedoniji: Ponosna na slehernega junaka, ki pomaga pri gašenju požarov S požari se še vedno spopadajo tudi v Severni Makedoniji. Tam se z njimi borijo že tretji dan, makedonskim gasilcem pa so na pomoč priskočili tudi slovenski.

icon-expand FOTO: Alenka Vodopivec icon-chevron-left icon-chevron-right

Oglasila se nam je tudi mama enega od primorskih gasilcev, ki se trenutno spopada s peklenskimi plameni, ki pustošijo po Severni Makedoniji. "Medtem ko večina dopustuje na morju, ob jezeru, v termah, pa primorski gasilci pomagajo reševati življenja, hiše. Domačinom dajejo svoja ramena, žrtvujejo svoj čas in ogrožajo svoja življenja. Mame pa od doma, od daleč spremljamo in upamo, da se srečno vrnejo domov," je dejala. "Kot mama, ki spremlja te hude dogodke na terenu, ne glede na narodnost, vero, raso - vsi smo enaki in vsi imamo isto srce, sem ponosna na slehernega junaka, ki pomaga v Severni Makedoniji," je še zapisala.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Slovenski gasilci so v Severno Makedonijo prispeli že v četrtek. Z meje so se odpravili proti kraju Berovo, kjer so postavili bazo, ena ekipa slovenske enote pa je nato že pričela z gašenjem požara, ki se je razprostiral na 15 kilometrski liniji. Dan kasneje so se slovenski enoti 48 pripadnikov in 17 vozili pridružile še gasilska enota iz avstrijske zvezne dežele Štajerske s 136 gasilci in 43 vozili. V regiji, ki meji na Bolgarijo, se je gasilcem, policistom in vojakom, ki si prizadevajo ustaviti širjenje požarov, pridružilo veliko prostovoljcev, pogosto oboroženi samo z lopatami in grabljami.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Podnebne spremembe povečujejo tveganje vročega in suhega vremena, ki bo verjetno še dodatno spodbudilo požare. Svet se je od začetka industrijske dobe že segrel za približno 1,2 stopinje Celzija, temperature pa bodo še naraščale, razen če vlade po vsem svetu močno zmanjšajo emisije. Na Siciliji za šest mesecev razglasili izredne razmere Oblasti na Siciliji so zaradi gozdnih požarov, ki divjajo na med turisti priljubljenem otoku, za šest mesecev razglasile izredne razmere. Kot je danes odločitev utemeljil deželni predsednik Nello Musumeci, na Siciliji gori že od konca julija, tveganje pa zaradi napovedanih vremenskih razmer ostaja tudi v prihodnjih tednih.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ognjeni zublji sicer ob izjemno visokih temperaturah pustošijo tudi drugod po jugu Italije, nazadnje je danes izbruhnil požar v turističnem naselju na Sardiniji. Gasilci so po lastnih navedbah preprečili, da bi se ognjeni zublji razširili na bližnje rastje, poškodovanih ni bilo. Poleg tega sta trenutno zaradi požarov najhuje prizadeti še deželi Kalabrija in Apulija. Iz italijanske pokrajine Reggio Calabria so v petek poročali o dveh smrtnih žrtvah. Na jugu Italije trenutno vladata vročina in suša, ki prispevata k širjenju požarov. Za številnimi izmed njih naj bi stali požigalci. Temperature ponekod presegajo 40 stopinj Celzija. Požari še vedno tudi v Turčiji, nekaj olajšanja prinesel dež V Turčiji se danes bori s požari več kot 5000 gasilcev, predvsem v obalnih predelih na jugu in zahodu države. Po navedbah ministra za kmetijstvo in gozdarstvo Bekirja Pakdemirlija so v državi uspeli doslej omejiti več kot 200 požarov, ostaja pa 13 požarov, ki še niso pod nadzorom. Danes ponekod že dežuje, zato upajo na izboljšanje razmer.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

V krajih Köycegiz in Milas v zahodni provinci Mugla se je minulo noč ogenj močno razširil, zato je potrebna evakuacija več naselij, so sporočile lokalne oblasti. Minister Pakdemirli je v petek zvečer sporočil, da so od 28. julija spravili pod nadzor več kot 200 požarov v 47 provincah. Pri gašenju sodeluje več kot 80 gasilnih helikopterjev, letal in brezpilotnih letalnikov ter okoli tisoč vozil. Za turistično močno razvito pokrajino Antalijo, kjer danes dežuje, so oblasti že lahko razglasile, da so vsi požari pod nadzorom. Vendar pa so ognjeni zublji pustili za seboj veliko škode. Celotne vasi so pokrite s pepelom. Požari v Turčiji so zahtevali najmanj osem smrtnih žrtev. Po navedbah strokovnjakov gre za najhujše požare v tej državi po več kot desetih letih. Po prvih ocenah so zajeli več kot 100.000 hektarjev površin. Požar Dixie tretji največji v zgodovini Kalifornije Tudi tisti, ki živijo v slikovitih gozdovih severne Kalifornije, so se konec tedna soočili s strahom, saj so požari grozili, da bodo v pepel spremenili na tisoče domov. Požar Dixie je postal tretji največji v zgodovini te ameriške zvezne države, saj je zajel že več kot 1750 kvadratnih kilometrov površin pri gorovju Sierra Nevada. Doslej so ga omejili le 35-odstotno. Požar je uničil velik del zgodovinskega mesteca Greenville iz obdobja zlate mrzlice, je ogrozil več kot 10 tisoč stavb v severni Sierri Nevadi. Zajel pa je tudi območje, večje od velikosti New Yorka.