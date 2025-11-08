Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Apokaliptični prizori po divjanju tornada

Brasilia, 08. 11. 2025 11.48 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L. , STA
Komentarji
0

V kraju Rio Bonito do Iguacu v zvezni državi Parana na jugu Brazilije je v petek pustošil tornado, ki je zahteval najmanj pet smrtnih žrtev, še več kot 100 ljudi je bilo ranjenih. Tornado s sunki vetra med 180 in 250 kilometri na uro je prevračal avtomobile, ruval drevesa in poškodoval več hiš.

"Doslej je bilo potrjenih pet smrtnih žrtev zaradi tornada. Prvotna poročila kažejo tudi, da je 30 ljudi imelo hude ali zmerne poškodbe, okoli 100 pa lažje," je sporočila lokalna civilna zaščita. Brazilski CNN medtem poroča, da je poškodovanih vsaj 400 ljudi. Za najnujnejše primere so vzpostavili terensko bolnišnico, oblasti pa se bojijo, da so številni ujeti pod ruševinami. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po podatkih brazilske meteorološke agencije MetSul je uničenega kar 80 odstotkov mestnega območja, veter je odnašal strehe hiš, izruval drevesa in električne drogove. Ceste so zasute z ruševinami, prevrnjenimi avtomobili in odtrganimi deli hiš. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Namestnik poveljnika gasilske enote Jonas Emmanuel Benghi Pinto je razmere na terenu opisal kot "vojno območje".

Guverner Parane Ratinho Junior je medtem zagotovil, da so varnostne sile v pripravljenosti in spremljajo prizadeta območja.

Tornadi na tem območju sicer niso redki, a večinoma prečkajo območja, ki niso poseljena ali odprta polja. 

Naslednji članek

V Splitu protest zaradi priprte deveterice po incidentu na srbskem kulturnem dogodku

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330