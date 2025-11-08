Apokaliptični prizori po divjanju tornada

"Doslej je bilo potrjenih pet smrtnih žrtev zaradi tornada. Prvotna poročila kažejo tudi, da je 30 ljudi imelo hude ali zmerne poškodbe, okoli 100 pa lažje, " je sporočila lokalna civilna zaščita. Brazilski CNN medtem poroča, da je poškodovanih vsaj 400 ljudi. Za najnujnejše primere so vzpostavili terensko bolnišnico, oblasti pa se bojijo, da so številni ujeti pod ruševinami.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Po podatkih brazilske meteorološke agencije MetSul je uničenega kar 80 odstotkov mestnega območja, veter je odnašal strehe hiš, izruval drevesa in električne drogove. Ceste so zasute z ruševinami, prevrnjenimi avtomobili in odtrganimi deli hiš.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Namestnik poveljnika gasilske enote Jonas Emmanuel Benghi Pinto je razmere na terenu opisal kot "vojno območje".

Guverner Parane Ratinho Junior je medtem zagotovil, da so varnostne sile v pripravljenosti in spremljajo prizadeta območja.

Tornadi na tem območju sicer niso redki, a večinoma prečkajo območja, ki niso poseljena ali odprta polja.