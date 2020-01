Apokaliptični prizori: po suši in poplavah še gosti oblaki požrešnih kobilic

Države vzhodne Afrike, ki so jih že prizadele suša in katastrofalne poplave, sedaj ogrožajo številne kobilice. Strokovnjaki so posvarili, da bi to lahko imelo uničujoče posledice za regijo. Gosti oblaki požrešnih kobilic se širijo vse od Etiopije in Somalije do Kenije.

Invazija kobilic v Etiopiji in Somaliji je po navedbah Organizacije Združenih narodov za hrano in kmetijstvo (Fao) najhujša v zadnjih 25 letih, v Keniji v zadnjih 70 letih. Ob tem je Fao ocenil, da je v Keniji samo en roj na območju 2400 kvadratnih kilometrov, kar pomeni, da bi lahko tam bilo do 200 milijard kobilic, ki vsak dan pojedo za lastno težo hrane.

Če se bodo kobilice neovirano razmnoževale, bi se lahko njihovo število do junija povečalo za 500-krat. Razširile bi se v Ugando in Južni Sudan in tako ogrozile letino v regiji, ki že sedaj velja za najrevnejšo in najbolj ranljivo na svetu.