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Vojska razstrelila skalo, iz Donave kukajo avtomobili

Budimpešta, Bukarešta, Zagreb, Beograd, 02. 08. 2026 14.18 pred 29 minutami 4 min branja 11

Avtor:
T.H.
Detonacija skale v rečnem rokavu

Iz držav, skozi katere teče Donava, prihajajo neverjetni prizori. Na Hrvaškem skačejo po potopljenih starih avtomobilih, na Madžarskem gradijo kamnite stolpiče pred parlamentom in ustavljajo jedrsko elektrarno, v Romuniji so morali na pomoč poklicati vojsko, da je razstrelila skalo, v Srbiji preštevajo izgubljene dinarje zaradi naraslih stroškov plovbe in upada turizma.

Na sosednjem Hrvaškem so na merilni postaji Batina, ki leži v Baranji na skrajnem vzhodu države ob meji s Srbijo, izmerili rekordno nizek vodostaj Donave, kar -132 centimetrov. Tiskovna agencija Associated Press je objavila posnetke drona, ki je ovekovečil, kaj vse je skrivalo rečno korito reke, ko je bilo še polno. Bombe in orožje iz druge svetovne vojne, ostanki plovil, celo potopljene avtomobile.

Avtomobili na dnu Donave
Avtomobili na dnu Donave
FOTO: AP

Prvič v 44 letih morali ustaviti nuklearko

Na Madžarskem so zaradi rekordno nizkega vodostaja reke Donave danes ustavili edino jedrsko elektrarno v državi, kar se je zgodilo prvič v 44 letih. Gre za zadnjo v nizu potez zaradi energetske krize, ki jo je sprožila dolgotrajna suša in ekstremna vročina po vsej Evropi, ki je prizadela tudi Madžarsko, piše STA.

Jedrska elektrarna v Paksu južno od Budimpešte, ki običajno zagotavlja približno tretjino potreb po električni energiji v državi, se hladi z vodo, ki jo črpajo iz Donave. Njen vodostaj je zaradi pomanjkanja dežja in več zaporednih vročinskih valov od maja padel na rekordno nizko raven.

Jedrska elektrarna v Paksu na Madžarskem je ustavljena
Jedrska elektrarna v Paksu na Madžarskem je ustavljena
FOTO: Profimedia

"Zaradi nadaljnjega padca gladine Donave bo ena od zadnjih dveh proizvodnih enot jedrske elektrarne Paks ob 1.30 zjutraj zaustavljena," je na družbenem omrežju X v soboto zvečer objavil premier Peter Magyar. Kot je dodal, se bo posledično proizvodnja elektrarne zmanjšala na vsega 240 megavatov, kar je manj od običajnih 2000 megavatov, danes pa "bo prvič v 44 letih popolnoma zaustavljena".

Madžarska vlada je v okviru ukrepov za varčevanje z energijo odredila tudi ustavitev železniškega tovornega prometa v najbolj kritičnem času od 17. do 22. ure od ponedeljka naprej. Za prve tri dni naslednjega tedna pa je v državni upravi odredila delo na daljavo, kjer to dopušča nemoteno izvajanje nalog.

Podjetja in delodajalce pozivajo tudi, naj v prihodnjih dneh zagotovijo delo na daljavo za vse zaposlene, katerih delo je mogoče opravljati od doma, in naj porabo energije v poslovnih stavbah zmanjšajo na najmanjše možno, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

Pogled na madžarski parlament med kamnitimi stolpiči
Pogled na madžarski parlament med kamnitimi stolpiči
FOTO: Profimedia

 

Nacionalna vremenska služba HungaroMet je za prihodnje dni napovedala temperature, ki naj bi presegle 40 stopinj Celzija, v četrtek pa je pričakovati vrhunec s temperaturami pri 42 stopinjah, kar bi se ujemalo z nacionalnim temperaturnim rekordom z začetka tega poletja.

Vojska detonirala skalo

Kot poroča romunski PRO TV, so morali tam na pomoč poklicati vojsko, ki je detonirala skalo, da bi preusmerili vodni tok proti elektrarni Cernavoda in tako omogočili varno delovanje jedrskega reaktorja. Ministrstvo za obrambo v okviru ukrepov, ki so jih oblasti ob razglašenih izrednih razmerah odredile za zmanjšanje učinkov hidrološke suše na nacionalni energetski sistem, sodeluje s 102 pripadnikoma in 16 tehničnimi sredstvi. 

Detonacija skale v rečnem rokavu
Detonacija skale v rečnem rokavu
FOTO: pro tv

Potapljači so izvedli nadzorovano detonacijo, da bi iz dna rečnega rokava Bala izrinili skalnato formacijo, kar je bilo najprej potrebno za ustvarjanje potopljenega praga in prerazporeditev toka v stari rokav Donave. Kasneje bodo tja potopili štiri barže, naložene s skalami.

(Ne)donosnost rečnega prometa

Vodostaj Donave je na zgodovinsko nizki ravni, ki še naprej upada, tudi v Srbiji. Najbolj kritično stanje je v Vojvodini, kjer je ogroženo namakanje iz kanalskega sistema Donava-Tisa-Donava, v treh občinah na severu države pa so razglasili izredne razmere.

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Kot poroča tamkajšnja javna radiotelevizija (RTS) hidrologi napovedujejo, da se bo gladina v prihodnjih dneh znižala še za 10 do 15 centimetrov. Pri Bezdanu so izmerili gladino vode 137 centimetrov pod ničlo, absolutni rekord 143 centimetrov pod ničlo pa bi lahko bil podrt že prihodnji teden, saj v srednji Evropi, kjer je zgornji tok Donave, ni pričakovati večjih padavin, ki bi lahko izboljšale hidrološke razmere tudi nizvodno.

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Združenje profesionalnih čolnarjev Srbije opozarja, da tako nizek vodostaj neposredno vpliva na varnost plovbe in ekonomsko donosnost rečnega prometa. "Predpisi so trenutno strožji, ker so se zmanjšale dimenzije plovne poti, zmanjšalo pa se je tudi število barž – kjer jih je prej plulo šest, zdaj na določenih odsekih pluje le ena. Če na zgornjem toku Donave ne bo padavin, lahko pričakujemo še strožje ukrepe pristaniških oblasti," je dejal predsednik združenja Milivoje Šujdović.

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Po besedah kapitana rečne plovbe se je zmogljivost prevoza blaga zmanjšala na približno tretjino običajne. "Ladje ne morejo naložiti enake količine tovora, ker morajo imeti manjši ugrez. To zviša ceno prevoza na enoto blaga in s tem vpliva na ceno izdelkov, ki dosežejo končne kupce," je pojasnil Vladica Zdravković. "Navtični turizem se je popolnoma ustavil. Potniške ladje skoraj ne prihajajo v Beograd ravno zaradi nizke gladine vode," je opozoril na še en vidik.

donava vodostaj rekordi nuklearka vojska

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KOMENTARJI11

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02. 08. 2026 14.48
A te napovedi je napovrdal za drugp leto Bill Gates, da bo 2027 pomajnkanje vode. Le kako to vnaprej vedo? Razen ce to oni sami ne delajo.
Odgovori
0 0
asdfghjklč
02. 08. 2026 14.39
zdaj, ko je tako stanje, bi lahko države in občine uredile na hitro urejanje rek, jih počistili, poglobili itd ... ne pa, da se ne dogaja nič. Vsaj te avte bi lahko ven spravili, mogoče še kakšna trupla najdejo notri.
Odgovori
+2
2 0
JanezNovakJohn
02. 08. 2026 14.38
Lahko počistijo strugo, izravnajo dno, počistijo čeri....., da bo ko bo, če bo bolje
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+2
2 0
Arlo
02. 08. 2026 14.34
Evropa se spreminja - v puščavo.
Odgovori
+3
3 0
asdfghjklč
02. 08. 2026 14.40
Nič novega .. puščava se širi v evropo. Meni se bolj zdi, da se Zemlja počasi spreminja v Mars.
Odgovori
0 0
Lenart Čaubi
02. 08. 2026 14.34
Da ne bodo v strugi Donave( Romunija) slučajno našli kako osebno izkaznico slovenskega državljana.
Odgovori
-2
1 3
Alergičen na levake
02. 08. 2026 14.31
Golob se je napačno odločil, ko je vse napore usmeril v aplikacijo za odkrivanje poplav ...
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-2
1 3
Sixten Malmerfelt
02. 08. 2026 14.23
Molite za dež, bi reku Vrtovc!
Odgovori
+2
5 3
kunccix
02. 08. 2026 14.32
Ne, on ga bo zrihtal, ampak samo ponoči
Odgovori
+3
3 0
Alergičen na levake
02. 08. 2026 14.32
On je mož dejanj, on se ne ustavi pri besedah, on tudi moli.
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-2
2 4
Lenart Čaubi
02. 08. 2026 14.40
Eni molijo drugi pokopljejo.
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0 0
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