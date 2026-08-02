Vojska razstrelila skalo, iz Donave kukajo avtomobili

Na sosednjem Hrvaškem so na merilni postaji Batina, ki leži v Baranji na skrajnem vzhodu države ob meji s Srbijo, izmerili rekordno nizek vodostaj Donave, kar -132 centimetrov. Tiskovna agencija Associated Press je objavila posnetke drona, ki je ovekovečil, kaj vse je skrivalo rečno korito reke, ko je bilo še polno. Bombe in orožje iz druge svetovne vojne, ostanki plovil, celo potopljene avtomobile.

Avtomobili na dnu Donave FOTO: AP

Prvič v 44 letih morali ustaviti nuklearko

Na Madžarskem so zaradi rekordno nizkega vodostaja reke Donave danes ustavili edino jedrsko elektrarno v državi, kar se je zgodilo prvič v 44 letih. Gre za zadnjo v nizu potez zaradi energetske krize, ki jo je sprožila dolgotrajna suša in ekstremna vročina po vsej Evropi, ki je prizadela tudi Madžarsko, piše STA. Jedrska elektrarna v Paksu južno od Budimpešte, ki običajno zagotavlja približno tretjino potreb po električni energiji v državi, se hladi z vodo, ki jo črpajo iz Donave. Njen vodostaj je zaradi pomanjkanja dežja in več zaporednih vročinskih valov od maja padel na rekordno nizko raven.

Jedrska elektrarna v Paksu na Madžarskem je ustavljena FOTO: Profimedia

"Zaradi nadaljnjega padca gladine Donave bo ena od zadnjih dveh proizvodnih enot jedrske elektrarne Paks ob 1.30 zjutraj zaustavljena," je na družbenem omrežju X v soboto zvečer objavil premier Peter Magyar. Kot je dodal, se bo posledično proizvodnja elektrarne zmanjšala na vsega 240 megavatov, kar je manj od običajnih 2000 megavatov, danes pa "bo prvič v 44 letih popolnoma zaustavljena". Madžarska vlada je v okviru ukrepov za varčevanje z energijo odredila tudi ustavitev železniškega tovornega prometa v najbolj kritičnem času od 17. do 22. ure od ponedeljka naprej. Za prve tri dni naslednjega tedna pa je v državni upravi odredila delo na daljavo, kjer to dopušča nemoteno izvajanje nalog. Podjetja in delodajalce pozivajo tudi, naj v prihodnjih dneh zagotovijo delo na daljavo za vse zaposlene, katerih delo je mogoče opravljati od doma, in naj porabo energije v poslovnih stavbah zmanjšajo na najmanjše možno, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

Pogled na madžarski parlament med kamnitimi stolpiči FOTO: Profimedia

Nacionalna vremenska služba HungaroMet je za prihodnje dni napovedala temperature, ki naj bi presegle 40 stopinj Celzija, v četrtek pa je pričakovati vrhunec s temperaturami pri 42 stopinjah, kar bi se ujemalo z nacionalnim temperaturnim rekordom z začetka tega poletja.

Vojska detonirala skalo

Kot poroča romunski PRO TV, so morali tam na pomoč poklicati vojsko, ki je detonirala skalo, da bi preusmerili vodni tok proti elektrarni Cernavoda in tako omogočili varno delovanje jedrskega reaktorja. Ministrstvo za obrambo v okviru ukrepov, ki so jih oblasti ob razglašenih izrednih razmerah odredile za zmanjšanje učinkov hidrološke suše na nacionalni energetski sistem, sodeluje s 102 pripadnikoma in 16 tehničnimi sredstvi.

Detonacija skale v rečnem rokavu FOTO: pro tv

Potapljači so izvedli nadzorovano detonacijo, da bi iz dna rečnega rokava Bala izrinili skalnato formacijo, kar je bilo najprej potrebno za ustvarjanje potopljenega praga in prerazporeditev toka v stari rokav Donave. Kasneje bodo tja potopili štiri barže, naložene s skalami.

(Ne)donosnost rečnega prometa

Vodostaj Donave je na zgodovinsko nizki ravni, ki še naprej upada, tudi v Srbiji. Najbolj kritično stanje je v Vojvodini, kjer je ogroženo namakanje iz kanalskega sistema Donava-Tisa-Donava, v treh občinah na severu države pa so razglasili izredne razmere.

Kot poroča tamkajšnja javna radiotelevizija (RTS) hidrologi napovedujejo, da se bo gladina v prihodnjih dneh znižala še za 10 do 15 centimetrov. Pri Bezdanu so izmerili gladino vode 137 centimetrov pod ničlo, absolutni rekord 143 centimetrov pod ničlo pa bi lahko bil podrt že prihodnji teden, saj v srednji Evropi, kjer je zgornji tok Donave, ni pričakovati večjih padavin, ki bi lahko izboljšale hidrološke razmere tudi nizvodno.

Združenje profesionalnih čolnarjev Srbije opozarja, da tako nizek vodostaj neposredno vpliva na varnost plovbe in ekonomsko donosnost rečnega prometa. "Predpisi so trenutno strožji, ker so se zmanjšale dimenzije plovne poti, zmanjšalo pa se je tudi število barž – kjer jih je prej plulo šest, zdaj na določenih odsekih pluje le ena. Če na zgornjem toku Donave ne bo padavin, lahko pričakujemo še strožje ukrepe pristaniških oblasti," je dejal predsednik združenja Milivoje Šujdović.