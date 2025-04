Apple iz Indije v ZDA poslal 1,5 milijona Iphonov

Na letalih naj bi bilo skupno 1,5 milijona iPhonov

Apple se je pogajal tudi o tako imenovanem "zelenem koridorju", da bi pospešil carinjenje na letališču na jugovzhodu Indije, Čenaju, s čimer bi 30-urni postopek skrajšal na šest ur. To je praksa, ki se je menda redno uporabljala na Kitajskem, kjer Apple proizvaja veliko število svojih izdelkov.

iPhone za 3000 dolarjev?

Ker ima Applova dobavna veriga večino sedeža na Kitajskem, je prisoten vse večji strah, da se bodo cene telefonov in drugih vsakodnevnih tehnoloških izdelkov, kot so prenosni računalniki in slušalke, v veliki meri proizvedenih tam, močno povečale.

Apple je večino svojih iPhonov proizvedel na Kitajskem. Kot poroča Euronews, bi pri Applu svojo dobavno verigo iz Kitajske lahko prestavili šele čez več let.

"Koncept izdelave iPhonov v ZDA ne more uspeti," je dejal analitik podjetja Wedbush Securities Dan Ives. Ocenil je, da bi se trenutna cena 1000 dolarjev (880 evrov) za iPhone, izdelan na Kitajskem ali v Indiji, povečala na več kot 3000 dolarjev (2647 evrov), če bi se proizvodnja preselila v ZDA. Verjame tudi, da selitev domače proizvodnje ne bo mogoča pred letom 2028.

Cena Applove delnice je padla za 15 % in znižala tržno vrednost podjetja za 500 milijard dolarjev (442 milijard evrov), odkar je Trump 2. aprila zvišal carine.