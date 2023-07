Apple zaradi varnostnih tveganj izdal sveženj posodobitev operacijskih sistemov

Apple je izdal nov sveženj posodobitev operacijskih sistemov za telefone iPhone, računalnike Mac in tablične računalnike iPad. Vmesne posodobitve so namenjene odpravi varnostnih težav, ki se pojavijo med večjimi posodobitvami programske opreme. Tokrat so v 'motorju brskalnika' zaznali varnostne luknje, prek katerih lahko napadalci na neposodobljeno Applovo napravo namestijo zlonamerno vsebino.

icon-expand iOS 16.5.1 FOTO: AP Gre za zaščito s sistemom hitrejšega krpanja odkritih varnostnih lukenj Rapid Security Response (RPS), na voljo pa je uporabnikom iPhonov in iPadov s posodobitvami iOS in iPadOS 16.5.1 ter macOS Ventura 13.4.1, posodobitev je na voljo prek standardnega mehanizma za posodabljanje programske opreme v Applovih napravah. Za razliko od običajnih posodobitev se prek sistema RPS zakrpajo sprotne varnostne luknje, uporabnik pa posodobitev prepozna s črko na koncu številske različice programske opreme. V tem primeru 16.5.1 (a) in Ventura 13.4.1 (a). Posodobljena različica je posledica varnostnih tveganj, ki so jih zaznali v 'motorju brskalnika' Safari WebKit. Varnostna pomanjkljivost pa napadalcem omogoča, da na naprave brez posodobljenega sistema namestijo zlonamerno vsebino. "Ta hitri varnostni odziv zagotavlja pomembne varnostne popravke in je priporočljiv za vse uporabnike," opozarja Apple. Sistem RPS je sicer namenjen odpravljanju varnostnih težav, ki se pojavijo med večjimi posodobitvami programske opreme. Če uporabniki vmesnih varnostnih posodobitev ne bodo namestili, bodo varnostne popravke lahko namestili ob prihodnjih nadgradnjah programske opreme.