April že enajsti zaporedni mesec z rekordno visokimi temperaturami

Povprečna temperatura zraka na površju Zemlje je letos aprila znašala 15,03 stopinje Celzija, kar je 0,67 stopinje Celzija več od aprilskega povprečja za obdobje 1991–2020, so danes sporočili pri Copernicusu. V Evropi je bila ta razlika še višja, in sicer 1,49 stopinje Celzija.

Izredno visoke temperature in z njimi povezane ekstremne naravne pojave so v zadnjem obdobju beležili po vsem svetu, ne samo v Evropi, ki se sicer segreva najhitreje od vseh celin. Večji del jugovzhodne Azije je v zadnjih tednih prizadel vročinski val, južno Brazilijo pestijo obsežne poplave, obsežnejše deževje s posledičnimi poplavami so izkusili tudi v delih Severne Amerike, osrednje Azije in v Perzijskem zalivu. Druge dele sveta, med njimi južno Evropo, sever Mehike in vzhodno Avstralijo, je na drugi strani prizadela suša.