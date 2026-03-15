Aragči znova zatrdil, da je Hamenej zdrav in vlada državi

Iranski zunanji minister Abas Aragči je obenem poudaril, da ni nobenih razkolov znotraj vlade ali vojske. "Razmere v državi so stabilne," je dodal.
Kot je znano, se Hamenej od minule nedelje, ko je bil imenovan, ni pojavil v javnosti. Njegov prvi javni nagovor so iranski državni mediji predvajali v četrtek, prebrala ga je televizijska voditeljica.
Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je v petek dejal, da je bil Hamenej ranjen in je zelo verjetno iznakažen. Ameriški predsednik Donald Trump pa je v soboto v pogovoru za NBC podvomil, da je Hamenej še živ, ker se ne pojavlja v javnosti.
Ameriške obveščevalne službe so medtem po poročanju CBS-a izvedele, da je bil pokojni iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej zadržan glede tega, da bi oblast prevzel njegov sin. Imeli naj bi ga namreč za ne preveč bistrega in neprimernega za vodjo. Poleg tega naj bi se oče zavedal, da ima sin težave v osebnem življenju.