Tujina

Aragči znova zatrdil, da je Hamenej zdrav in vlada državi

Teheran, 15. 03. 2026 13.21 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
U.Z. STA
Modžtab Hamenej

Iranski zunanji minister Abas Aragči je zaradi vse glasnejših ugibanj o zdravstvenem stanju novega iranskega vrhovnega voditelja Modžtabe Hameneja znova zatrdil, da je ta v "odličnem zdravstvenem stanju" in da vlada državi. Ameriške obveščevalne službe pa naj bi izvedele, da je bil pokojni iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej zadržan glede tega, da bi oblast prevzel njegov sin.

Iranski zunanji minister Abas Aragči je obenem poudaril, da ni nobenih razkolov znotraj vlade ali vojske. "Razmere v državi so stabilne," je dodal.

Kot je znano, se Hamenej od minule nedelje, ko je bil imenovan, ni pojavil v javnosti. Njegov prvi javni nagovor so iranski državni mediji predvajali v četrtek, prebrala ga je televizijska voditeljica.

Preberi še Zakaj se novi iranski voditelj še ni pojavil v javnosti?

Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je v petek dejal, da je bil Hamenej ranjen in je zelo verjetno iznakažen. Ameriški predsednik Donald Trump pa je v soboto v pogovoru za NBC podvomil, da je Hamenej še živ, ker se ne pojavlja v javnosti.

Ameriške obveščevalne službe so medtem po poročanju CBS-a izvedele, da je bil pokojni iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej zadržan glede tega, da bi oblast prevzel njegov sin. Imeli naj bi ga namreč za ne preveč bistrega in neprimernega za vodjo. Poleg tega naj bi se oče zavedal, da ima sin težave v osebnem življenju.

