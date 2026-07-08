Arbitraža zavrnila skoraj 600-milijonsko tožbo britanske družbe proti Sloveniji

Podjetji sta trdili, da je Slovenija dejansko onemogočila njihovo naložbo v pridobivanje plina po metodi t. i. hidravličnega lomljenja (fracking) v Petišovcih in od Slovenije zahtevali skoraj 600 milijonov evrov odškodnine.

Ascent Resources in njeno hčerinsko podjetje Ascent Slovenia sta spor pred Mednarodnim centrom za reševanje investicijskih sporov (ICSID) sprožila poleti 2022. Sloveniji sta očitala kršitev dvostranskega investicijskega sporazuma med Veliko Britanijo in Slovenijo ter pogodbe o energetski listini.

Tožba se je nanašala na izdajo dovoljenj za črpanje plina v Petišovcih.

Iz Državnega odvetništva RS so danes sporočili, da so prejeli arbitražno odločbo, s katero je arbitražni tribunal pri ICSID zavrnil vse očitke tožnikov, da je Slovenija s svojimi ukrepi, povezanimi s črpanjem zemeljskega plina v Petišovcih, kršila svoje obveznosti iz pogodbe o energetski listini. Posledično je bil tožbeni zahtevek v celoti zavrnjen.

Tožnikoma je tribunal naložil, da morata Sloveniji plačati tri milijone evrov za njene stroške, medtem ko stroške postopka krijeta stranki v enakih deležih, so pojasnili v državnem odvetništvu, na katerem bodo več o arbitražni odločitvi povedali na popoldanski novinarski konferenci.

So pa že v sporočilu za javnost izpostavili, da so Slovenijo v tem arbitražnem postopku skupaj z mednarodno ekipo strokovnjakov zastopali prvič, odkar imajo to zakonsko pristojnost.

Arbitražna odločba je po njihovih pojasnilih na področju urejanja dopustnosti t. i. frackinga precedenčna, zato pričakujejo, da bo odmevala tudi mednarodnopravno. Uspeh v postopku pa je za Slovenijo velikega pomena tudi z javnofinančnega vidika, saj bi neuspeh v postopku državni proračun lahko obremenil za več sto milijonov evrov, so dodali.