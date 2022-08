Družina možgansko mrtvega 12-letnika še na Evropsko sodišče

Britanski zdravniki, ki v bolnišnici Royal London Hospital zdravijo 12-letnega Archieja Battersbeeja, pravijo, da bi bilo treba njegovo zdravljenje končati in otroka še danes odklopiti z ventilatorja. A njegova družina, ki je bila pred kratkim s pritožbo neuspešna še na britanskem vrhovnem sodišču, si še naprej prizadeva, da bi dečka ohranili pri življenju, zato so zdaj vložili prošnjo na Evropsko sodišče za človekove pravice. Prekinitev zdravljenja je zdaj preložena do odločitve ESČP, poroča The Independent.

"Zdaj upamo in molimo, da bo ESČP odobrila našo prošnjo. Ne bomo obupali, vse do konca," je za britanske medije dejala Archiejeva mama Hollie Dance. Kot je povedala za SkyNews, so jo namreč kontaktirali zdravniki iz Japonske in Turčije, ki trdijo, da bi lahko dečku pomagali. Družina je dečka pripravljena odpeljati na zdravljenje v tujino, želeli pa so ga premestiti tudi v hospic, a je bila njihova prošnja zavrnjena.

Zdravniki, ki zdravijo 12-letnika, medtem menijo, da nadaljnje zdravljenje ni v najboljšem interesu otroka, saj je možgansko mrtev. Toda njegova družina vztraja, da je z zdravljenjem treba nadaljevati, saj da otrokovo srce še vedno bije. Vrhovno sodišče, ki je v ponedeljek zavrnilo pritožbo staršev na odločitev prizivnega sodišča, je v obrazložitvi zapisalo, da sočustvujejo s starši, a da možnosti za okrevanje ni. Kot so dodali, bi Archie v naslednjih tednih najverjetneje umrl zaradi odpovedi organov, tudi če bi nadaljevali z zdravljenjem.