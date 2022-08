Evropsko sodišče se ne želi vmešavati, starši želijo premestitev v hospic

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v sredo sporočilo, da se ne bo vmešavalo v odločitve britanskih sodišč, zato so zavrnili obravnavo prošnje dečkove družine. Bolnišnica, v kateri zdravijo 12-letnega Archieja Battersbeeja , je nato staršem postavila nov rok za vložitev zahteve po premestitvi otroka v hospic na višje sodišče.

Če zahteve ne bi vložili do 9. ure zjutraj, bi dečka danes ob 11. uri odklopili z aparatov, ki ga ohranjajo pri življenju. Dečkovi starši so zahtevo vložili pravočasno in tako bijejo še zadnjo pravno bitko, poroča Sky News.