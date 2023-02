Arčon: Zaskrbljujoče je, da protislovenska gesla izrekajo mladi

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je izrazil zaskrbljenost nad spletno objavo koroške veje mladinske organizacije avstrijskih svobodnjakov (FPÖ), v kateri so pozvali k ustavitvi slovenizacije na avstrijskem Koroškem. Izpostavil je, da bi pričakovali, da imajo predvsem mladi bolj odprte poglede. Spletno objavo je obsodila tudi zunanja ministrica Tanja Fajon, v Levici pa so izrazili solidarnost s sonarodnjaki.

"Še posebej zaskrbljujoče je, da protislovenska gesla izrekajo prav mladi, od katerih bi pričakovali, da imajo odprte poglede in razumejo, kako raznolikost bogati EU," je ocenil Arčon, so sporočili iz urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. V odzivu je poudaril še, da je pomembno, da je Slovenija dosledna v zaščiti pravic slovenske narodne skupnosti na Koroškem in da se odločno odzove na pojave, ki so protievropski in nas namesto v prihodnost obračajo v preteklost.

Zunanja ministrica Tanja Fajon in koroški deželni glavar Peter Kaiser sta enako ostro obsodila spletno objavo podmladka avstrijske svobodnjaške stranke (FPÖ). Ministrica je Kaiserja v pogovoru pozvala k nujnemu ukrepanju, ta pa se je zavzel, da bo storil vse, da zagotovi uspešno sobivanje nemško in slovensko govorečih rojakov. "Z deželnim glavarjem in s predsednikom SPÖ Koroška Petrom Kaiserjem sva se strinjala, da je retorika podmladka avstrijske svobodnjaške stranke FPÖ do slovenske skupnosti na avstrijskem Koroškem nedopustna," je na Twitterju zapisala Fajonova. Ob tem je dodala, da je Kaiserja v telefonskem pogovoru opozorila, da nevarni pozivi k ustavitvi poslovenjenja dežele zbujajo ostro ogorčenje in da je ukrepanje nujno. Strinjala sta se tudi, da tovrstna retorika predstavlja zlorabo volilne kampanje, ki ni zgolj napad na slovensko skupnost in spodbujanje protislovenskega sovraštva, temveč tudi napad na socialdemokratsko stranko (SPÖ). "Kaiser mi je zagotovil, da je socialna demokracija na avstrijskem Koroškem jamstvo za spoštovanje pravic slovenske skupnosti," je še dodala ministrica.

Kaiser je sicer že pred pogovorom z ministrico obsodil retoriko podmladka FPÖ in dejal, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da zagotovi uspešno sobivanje nemško in slovensko govorečih rojakov, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Slovensko zunanje ministrstvo bo zaradi spletne objave podmladka na pogovor poklicalo veleposlanico Avstrije v Sloveniji Elisabeth Ellison-Kramer. Preko slovenskega veleposlaništva na Dunaju pa je avstrijskemu ministrstvu za evropske in mednarodne zadeve že posredovalo verbalno noto, v kateri je izrazilo zaskrbljenost nad objavo podmladka FPÖ. Nad avstrijskimi svobodnjaki so zgroženi tudi v stranki Levica, kjer so sporočili, da obsojajo strašenje pred ogroženo slovensko manjšino. Dodali so, da stanje na avstrijskem Koroškem ne bi moglo biti bolj drugačno od skorajšnje slovenizacije, ki obstaja v glavah svobodnjakov. "Na udaru so manjšinski mediji. Finančna podpora za delovanje slovenske narodne skupnosti v Avstriji je neustrezna. Odprto ostaja vprašanje reforme dvojezičnega šolstva in uporabe jezika na uradih in sodiščih. S težavami se sooča Slovenska študijska knjižnica v Celovcu. Še dvojezične krajevne table niso bile nikoli postavljene, kljub številnim sodnim odločitvam na najvišji ravni," so navedli v objavi za javnost.