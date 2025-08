Ruska policija po objavi posnetka na TikToku pridržala mladi 'reperki'

Ruska policija je pridržala tri mlade, ki so med ukrajinskim napadom na skladišče goriva v bližini mesta Soči ustvarili 'glasbeni video'. Dve dekleti sta se posneli, medtem ko je v nedeljo ukrajinsko brezpilotno letalo bombardiralo skladišče.

Na posnetku, ki sta ga delili na družbenem omrežju TikTok, trije mladi repajo ob pesmi Crimson Dawn ruskih glasbenikov Endshpila in MiyaGija, medtem ko v ozadju v zrak švigajo plameni gorečega obrata Rosneft-Kubannefteprodukt v bližini letališča v Sočiju.

Po navedbah lokalne policije so pridržani stari med 19 in 21 let. 21-letna avtorica posnetka je obtožena neprimernega vedenja med izredno situacijo. Grozi ji globa do 30.000 ruskih rubljev (325 evrov). Nekateri mediji sicer poročajo, da naj bi ruske oblasti zmotilo predvsem slavljenje ukrajinskega napada, ki ga Putinova zračna obramba ni uspela preprečiti.

"Mladi se snemajo, medtem ko ponoči nad Soči letijo droni. Sprašujem se, kaj je narobe z njihovim samoohranitvenim nagonom? Ali ne razumejo, da je to nevarno?" je po poročanju avstralskega spletnega medija news.com dejala Jekaterina Mizulina, vodja ruske Lige za varni splet. "Ruski uporabniki Zooma so veseli gorečega skladišča nafte v Sočiju – nove lokacije za selfije. Ukrajinske obrambne sile si bodo zagotovo prizadevale ustvariti čim več takšnih lokacij," pa se je Rusom posmehnil ukrajinski uradni svetovalec Pravda Geraščenko. Kot je dodal, njihovo dejanje "odraža življenjske težave, hrepenenje po svobodi in iskanje moči in identitete skozi umetniško izražanje".