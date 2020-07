S ponarejeno diplomo odprla zobozdravstveno ordinacijo v Banja Luki

V Banja Luki so prijeli zakonca Gorana in Martino Roso, ki ju obtožujejo številnih kaznivih dejanj, povezanih z gospodarsko kriminaliteto. V obsežni policijski akciji so jima zasegli več tisoč evrov gotovine in helikopter. Kot je sporočila banjeluška policija, je Martina Roso leta 2017 ponaredila diplomo iz zobozdravstvenih ved, na podlagi katere je nato dobila dovoljenje za odprtje ordinacije, v kateri je tudi delala. Neuradno gre za ordinacijo VDH Dental iz Banja Luke.

Bosanski mediji poročajo o obsežni policijski akciji v Banja Luki, v kateri sta bila prijeta zakonca Roso, 48-letni Goranin 39-letna Martina. Kot poroča spletni portal Nezavisne, so med aretacijo zasegli več tisoč evrov gotovine in helikopter. Zakonca sta obtožena za več kot sto kaznivih dejanj, povezanih z gospodarsko kriminaliteto. Iščejo ju tudi srbski organi pregona. Kot je sporočila banjeluška policijska uprava, je Martina Roso leta 2017 ponaredila diplomo iz zobozdravstvenih ved, s pomočjo katere je nato pridobila potrebna dovoljenja, da je lahko odprla svojo zobozdravstveno ordinacijo, v kateri je tudi delala. Po poročanju portala Nezavisne, gre za ordinacijo VDH Dental iz Banja Luke. Kot še poroča portal, je Goran Roso sicer stari znanec policije. Prvič so ga aretirali leta 2008 in sicer zaradi kraje in preprodaje avtomobilov. Od takrat so ga povezovali tudi s trgovino z orožjem, izdajanjem ponarejenih dokumentov ter z drugimi kaznivimi dejanji, v katerih je pridobival protipravno premoženjsko korist. Leta 2009 je prestal nekaj mesečno zaporno kazen, a se je po izpustitvi na prostost kmalu vrnil k nezakonitim poslom.