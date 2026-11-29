V operaciji Nazarí-Sabika 04 so aretirali pet oseb, še tri so v preiskavi. Sumijo jih gojenja in proizvodnje drog, goljufij z električno energijo, trgovine z orožjem in sodelovanja v kriminalni združbi.
Najpomembnejše odkritje operacije so našli na velikem posestvu v občini Las Gabias. Pod otroškim igriščem so namreč odkrili ogromen bunker.
Vhod v podzemlje je bil prekrit z umetno travo, na kateri so bile postavljene otroške hiške in igrala.
Preiskovalce so presenetila tudi dvižna vrata in majhna loputa, skozi katero so lahko ročno upravljali mehanizem za odpiranje.
Po klančini so nato vstopili v podzemni bunker, ki se je raztezal na približno 180 kvadratnih metrih, visok je bil pet metrov. Razdeljen je bil v dva prostora, ki sta bila opremljena z razsvetljavo, prezračevanjem, klimatsko napravo in infrastrukturo, potrebno za intenzivno gojenje konoplje.
Vzdrževanje in delovanje sistema pod zemljo naj bi porabilo toliko električne energije kot približno 100 domov.
Španski organi ocenjujejo, da gre za največje in najsodobnejše skrivališče za nezakonito gojenje konoplje v zgodovini Granade.
Policija je sicer opravila 13 hišnih preiskav v več mestih na območju Granade in zasegla 2479 rastlin marihuane, dva avtomobila, kombi, prikolico, elektrošoker in 22.970 evrov gotovine.
Zasegli so tudi komercialno skladišče, ki naj bi bilo povezano s kriminalno združbo in njeno nezakonito trgovino v vrednosti več milijonov evrov. Preiskava je trajala več kot eno leto.
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