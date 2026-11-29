V operaciji Nazarí-Sabika 04 so aretirali pet oseb, še tri so v preiskavi. Sumijo jih gojenja in proizvodnje drog, goljufij z električno energijo, trgovine z orožjem in sodelovanja v kriminalni združbi. Najpomembnejše odkritje operacije so našli na velikem posestvu v občini Las Gabias. Pod otroškim igriščem so namreč odkrili ogromen bunker.

Vhod v podzemlje je bil prekrit z umetno travo, na kateri so bile postavljene otroške hiške in igrala. Preiskovalce so presenetila tudi dvižna vrata in majhna loputa, skozi katero so lahko ročno upravljali mehanizem za odpiranje. Po klančini so nato vstopili v podzemni bunker, ki se je raztezal na približno 180 kvadratnih metrih, visok je bil pet metrov. Razdeljen je bil v dva prostora, ki sta bila opremljena z razsvetljavo, prezračevanjem, klimatsko napravo in infrastrukturo, potrebno za intenzivno gojenje konoplje.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Podzemni bunker Španska civilna garda

Podzemni bunker Španska civilna garda

Podzemni bunker Španska civilna garda

Podzemni bunker Španska civilna garda

Podzemni bunker Španska civilna garda







