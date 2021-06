Na Hrvaškem aretirali tri sodnike, ker naj bi prejemali podkupnine

V Osijeku so v akciji Uskoka aretirali tri sodnike in podjetnika, ki jih je pred nedavnim razvpiti Zdravko Mamić obtožil kriminala in korupcije. Sodnike so odpeljali na zaslišanje v Zagreb. Gre za Darka Krušlina, Anteja Kvesića, Zvonka Vekića in Draga Tadića, ki naj bi prejemali podkupnine. Njihove primere na sodiščih so že prevzeli drugi sodniki, sojenja pa bodo ponovljena, poročajo hrvaški mediji.

Predsednik županijskega sodišča Zvonko Vrban je povedal, da gre za"težek dan za naše sodišče, hrvaško pravosodje in državo". Preiskave so potekale na sodišču v Osijeku ter tudi na domačih naslovih osumljenih. "Ko so pridržani trije sodniki, je to nekaj, kar pretrese celoten sistem in kaže na to, da nekaj v njem ni v redu," je dejal Vrban.

icon-expand Hrvaška policija FOTO: Shutterstock

Aretacijo sodnikov Darka Krušlina, Anteja Kvesića, Zvonka Vekića in podjetnika Draga Tadića je komentiral tudi pravosodni minister Ivan Malenica. "Aretacije mečejo temno luč na hrvaško pravosodje, aretacije pa dokazujejo, da v državi ni nedotakljivih in da mora vsak odgovarjati za krivična dela." Dodal je, da so aretacije rezultat preiskav, ki jih je vodil USKOK (Urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu). Malenica je izpostavil, da ministrstvo za pravosodje v zadnjem mesecu sodeluje z varnostno-obveščevalno agencijo (SOA) na podlagi spremenjenega zakona o varnostnih preverjanjih, ki se bodo za sodnike uvajala na vsakih pet let. Glede izročitve bratov Zdravka in Zorana Mamićas strani BiH Republiki Hrvaški pa je minister dejal, da so ministrstvu za pravosodje BiH dostavili celotno dokumentacijo za izročitev Zorana Mamića, kmalu pa naj bi dostavili tudi potrebno dokumentacijo za izročitev njegovega brata. Kot so sporočili iz Uskoka, so preiskave izvedli v sodelovanju z ministrstvom za finance. Po zaslišanju pa bo jasno, kakšni bodo nadaljnji postopki. Sodnikom vzeli imuniteto Eden od članov državnega sodnega sveta Arsen Baukje potrdil, da je svet v torek trem osiješkim sodnikom odvzel imuniteto."V zahtevi Uskoka prednjači tisto, kar je Mamić napisal na Facebooku. Verjetno je to navedel tudi v svoji izjavi, ki jo je dal za urad. Ta je verjetno te navedbe preveril ter jih združil z dodatnimi dokazi," je dejal Bauk.

icon-expand Zdravko Mamić se skriva v BiH. FOTO: AP

V Uskoku pa so pojasnili, da izvajajo dodatna preverjanja, saj Zdravko Mamić dnevno na družbenih omrežjih in v medijih objavlja nove podatke, ki jih je treba preveriti. Mamić, ki je trenutno na begu in se nahaja v Medžugorju, namreč trojico sodnikov obtožuje zahtevanja podkupnin za njegovo oprostitev obtožb. Šlo naj bi za 500.000 evrov, ki naj bi jih Mamić izplačal Vekiću, ta pa naj bi si potem pogačo razdelil s Krušlinom in Kvesićem. Nekdanji prvi mož zagrebškega Dinama je bil pravnomočno obsojen na šest let in pol zapora zaradi utaje davkov in zlorabe klubskih sredstev. Državni sodni svet je postopek proti sodnikom sprožil prav zaradi druženja s pobeglim Mamićem.