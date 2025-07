Aretacije treh županov sprožile nove proteste

V Adani so se prebivalci zbrali na protestih proti aretacijam in pozivali k odstopu vlade predsednika Recepa Tayyipa Erdogana .

Aretacije županov so povezane s preiskavami o korupciji, ki jih vodi istanbulsko tožilstvo. Turško pravosodje je sicer že več let tarča kritik zaradi politično motiviranih postopkov in pristranskosti pri preiskovanju opozicijskih politikov.

Turška policija je v torek v okviru preiskave korupcije aretirala več kot 120 ljudi v mestni upravi Izmirja, ki velja za utrdbo Republikanske ljudske stranke (CHP).

Do novih aretacij prihaja po podobni operaciji v Istanbulu 19. marca, ko so oblasti pridržale župana Ekrema Imamogluja zaradi obtožb o korupciji, za katere njegovi podporniki pravijo, da so lažne. Po aretaciji Imamogluja so Turčijo zajeli množični protesti, med katerimi je bilo aretiranih skoraj 2000 ljudi.

Imamoglu sicer velja za najresnejšega političnega tekmeca Erdogana. Stranka CHP je Imamogluja kljub odreditvi pripora imenovala za svojega kandidata na prihodnjih predsedniških volitvah, ki bodo predvidoma potekale leta 2028.