Aretacije v zagrebški bolnišnici: kirurgi operacije urejali mimo vrst

Hrvaški časnik Večernji list piše, da so skupno pridržali okoli deset ljudi. Glavni osumljenec je po neuradnih informacijah, ki jih navaja Jutarnji list, specialist splošne kirurgije, ortopedije in travmatologije.

Policijska akcija poteka po nalogu hrvaškega Urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok). Iz Uskoka so sporočili, da so zaradi suma korupcije pridržali več zaposlenih na eni od zagrebških klinik in da izvajajo tudi hišne preiskave.

Pridržane sumijo, da so od pacientov prejemali podkupnine za različne usluge, kot so urejanje operacij mimo čakalnih vrst, neutemeljena bolniška odsotnost in odlog izvršitve zaporne kazni. Za vsako uslugo naj bi prejeli več sto evrov podkupnine.

V središču preiskave se je znašla najstarejša hrvaška bolnišnica Sveti Duh, kjer so danes izrazili presunjenost nad novico o aretacijah. Sporočili so, da sodelujejo z vsemi pristojnimi organi in da bodo zagotovili vso potrebno dokumentacijo.

Hrvaško ministrstvo za zdravstvo je v odzivu obsodilo vsakršno nezakonito, neetično in koruptivno ravnanje v zdravstvenem sistemu, ki da mora temeljiti na etičnosti, odgovornosti in zakonitosti. Poudarili so, da v celoti podpirajo delo pravosodnih organov.