Na Krku aretirali 13 okoljskih aktivistov: poskušali so se povzpeti na tanker

Policisti so nekaj pred 4. uro zjutraj prejeli prijavo, da je v bližini LNG terminala več oseb v kajakih, ki se poskušajo povzpeti na tanker, delavci in varnostniki pa jih od tega poskušajo odvrniti, so danes sporočili iz primorsko-goranske policijske uprave.

Ko so policisti prišli na kraj dogodka, so naleteli na več oseb, ki jih niso mogli identificirati, ker pri sebi niso imeli osebnih dokumentov, zato so jih privedli na policijsko postajo. Proti eni od oseb so morali uporabiti prisilna sredstva.