Tujina

Aretirali 71-letnega meniha, ki je zlorabil 11-letno deklico

Colombo, 09. 05. 2026 13.10 pred 47 minutami 1 min branja 7

Avtor:
N.V.
Menihi na Šrilanki

Na Šrilanki so aretirali znanega budističnega meniha, ki ga sumijo spolne zlorabe 11-letne deklice. Poleg njega so aretirali tudi mamo deklice, ki naj bi za vse vedela in menihu pomagala ter sodelovala pri dejanju.

Oblasti so 71-letnega Pallegama Hemarathana pridržale v zasebni bolnišnici v prestolnici Colombo, kjer se je zdravil. Zloraba naj bi se zgodila v znanem šrilanškem templju v mestu Anuradhapura, piše Al Jazeera.

Hemarathana, ki je imel prepoved potovanja v tujino, je bil pridržan po odredbi glavnega sodnika v Anuradhapuri, potem ko so organi za zaščito otrok opozorili na zamude pri njegovi aretaciji, poroča šrilanški časnik Daily News. Sodišče je policiji odredilo, naj Hemarathano aretira in ga "brez odlašanja" privede pred sodišče.

Menihi na Šrilanki
Menihi na Šrilanki
FOTO: Shutterstock

Gre za odmeven primer na Šrilanki, saj vključuje znanega in spoštovanega verskega voditelja. Poleg svoje funkcije v Colombu je menih tudi predstojnik osmih zelo spoštovanih templjev, ki ležijo na pomembni budistični romarski poti. Je tudi glavni varuh drevesa, za katerega verjamejo, da je zraslo iz sadike drevesa Bodhi v Indiji, pod katerim naj bi Buda dosegel razsvetljenje pred več kot 2500 leti.

Na Šrilanki je bilo sicer že več primerov zlorab otrok s strani duhovščine, vendar gre pri najnovejši aretaciji za najvišjega meniha, ki je bil obtožen takšnega kaznivega dejanja.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Soul
09. 05. 2026 14.07
Morbidno je, kaj vse se lahko skriva za meništvom, duhovščino in ostalimi podobami. Nadeš si pokrivalo, naučiš se nekaj naučenih fraz in citatov, pa si v očeh naivnega ljudstva že deležen "spoštvovanja in avtoritete".
brabusednet
09. 05. 2026 14.02
Torej to ne počnejo samo katoliški duhovniki,kot levičarji nabijajo.Imajo tudi menihi foto pub klube a ne.Kdaj bo od tu kakšna novica,koga so vse levičarji vezali za radiatorje.
bu?e24 1
09. 05. 2026 14.02
Spet proti izbranim so usi amaterji
BUONcaffee
09. 05. 2026 13.53
Zagotovo ima ta menih ime in priimek. Pa če je zelo znan zakaj se ne sme vedeti kdo je. Sicer tej budisti učijo eno, sami pa delajo drugo. Sploh Dalajlama z zbiranjem bogatstva je daleč od budističnih naukov in budovstva.
Bombardirc1
09. 05. 2026 13.50
Po celem svetu duhovščina zlorablja otroke.
Misika1967
09. 05. 2026 13.46
Vera je zlo.
devlon
09. 05. 2026 13.39
kamaggra
