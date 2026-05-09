Aretirali 71-letnega meniha, ki je zlorabil 11-letno deklico

Oblasti so 71-letnega Pallegama Hemarathana pridržale v zasebni bolnišnici v prestolnici Colombo, kjer se je zdravil. Zloraba naj bi se zgodila v znanem šrilanškem templju v mestu Anuradhapura, piše Al Jazeera.

Hemarathana, ki je imel prepoved potovanja v tujino, je bil pridržan po odredbi glavnega sodnika v Anuradhapuri, potem ko so organi za zaščito otrok opozorili na zamude pri njegovi aretaciji, poroča šrilanški časnik Daily News. Sodišče je policiji odredilo, naj Hemarathano aretira in ga "brez odlašanja" privede pred sodišče.