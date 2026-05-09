Aretirali 71-letnega meniha, ki je zlorabil 11-letno deklico

Oblasti so 71-letnega Pallegama Hemarathana pridržale v zasebni bolnišnici v prestolnici Colombo, kjer se je zdravil. Zloraba naj bi se zgodila v znanem šrilanškem templju v mestu Anuradhapura, piše Al Jazeera.
Hemarathana, ki je imel prepoved potovanja v tujino, je bil pridržan po odredbi glavnega sodnika v Anuradhapuri, potem ko so organi za zaščito otrok opozorili na zamude pri njegovi aretaciji, poroča šrilanški časnik Daily News. Sodišče je policiji odredilo, naj Hemarathano aretira in ga "brez odlašanja" privede pred sodišče.
Gre za odmeven primer na Šrilanki, saj vključuje znanega in spoštovanega verskega voditelja. Poleg svoje funkcije v Colombu je menih tudi predstojnik osmih zelo spoštovanih templjev, ki ležijo na pomembni budistični romarski poti. Je tudi glavni varuh drevesa, za katerega verjamejo, da je zraslo iz sadike drevesa Bodhi v Indiji, pod katerim naj bi Buda dosegel razsvetljenje pred več kot 2500 leti.
Na Šrilanki je bilo sicer že več primerov zlorab otrok s strani duhovščine, vendar gre pri najnovejši aretaciji za najvišjega meniha, ki je bil obtožen takšnega kaznivega dejanja.
