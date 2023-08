Aretirali albanskega 'narkokralja', ki se je hvalil, da je tekmecu odrezal prste

Številni so že nekaj let opozarjali na zloglasnega preprodajalca drog, preiskava pa je razkrila tudi, da je ugrabil in odrezal prste tekmecu, ki mu je prekrižal načrte. Toda mesece po preiskavi je Mehmetaj še vedno vodil svoj cvetoči posel z drogami in užival v razkošnem življenju, pojavljal pa se je celo na albanski televiziji, poroča Daily Mail. Gostoval je v oddaji Glamour Zone v Tirani, v kateri običajno nastopajo zvezde balkanskega šovbiznisa.

Mehmetaj je posnel tudi videospot, v katerem se pretvarja, da se pripravlja na mučenje omamljenega tekmeca, ki so ga njegovi zamaskirani pajdaši privezali na stol v sobi. V besedilu je zapisal, da je "številka ena" in "največji na svetu". Mehmetaj, ki se je v Združeno kraljestvo preselil iz albanskega mesta Tropoja, se je na družbenih omrežjih večkrat norčeval iz zakona, posmehoval policistom in se snemal, kako prevaža marihuano po državi.

Konec Mehmetajeve distribucije

Mehmetajev propad se je začel, ko so novinarji, ki so se izdajali za preprodajalce in želeli kupiti drogo, stopili v stik z njim prek njegove strani na Instagramu z imenom "Albanska kri", kjer je razkazoval svoje tovarne konoplje in objavljal videoposnetke, v katerih je poudarjal, katere vrste konoplje so na voljo strankam.

Strinjal se je s srečanjem na svojem domu v Palmers Greenu v severnem Londonu, kjer je povedal, kako je denar od nezakonitih poslov zapravil za bleščeč življenjski slog, vključno s 50.000 funtov vrednim Mercedes-Benzom CLA AMG, Audijem RS7, s katerim se po avtocestah s ponarejenimi registrskimi tablicami vozi s hitrostjo več kot 200 kilometrov na uro, in avtomobilom formule 3 za terenske dirke. Novinarjem pod krinko je zaupal še, da je policija ob vdoru v njegovo stanovanje s petimi spalnicami spregledala zalogo kokaina, marihuane in streliva. Razkril je tudi, kako je mučil svojega tekmeca.

"Spravil sem ga v klet hiše, ga trikrat na dan pretepel, ni mi dal druge možnosti, odrezal sem mu dva prsta," je dejal Mehmetaj. "To sem mu storil, potem sem šel zvečer spat in sem spal kot dojenček. Bilo mi je vseeno."

Po preiskavi novinarjev so detektivi začeli še bolj temeljito preiskavo, ki je vključevala dva meseca nadzora. Ko so vdrli v eno njegovih tovarn, so v notranjosti našli Mehmetaja in njegovega brata z dvema zaposlenima, ki sta skrbela za 90 rastlin konoplje. V drugi tovarni so nekaj dni pozneje odkrili še 50 rastlin, od katerih so bile nekatere visoke do enega metra.