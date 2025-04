Ameriški vplivnež odplul na prepovedan otok, plemenu pustil kokakolo

Mihajlo Viktorovič Poljakov , čigar oče je iz Ukrajine, je na otok Severni Sentinel, ki je del indijskih Andamanskih otokov, prišel zato, da bi navezal stik z izoliranim plemenom Sentinelcev. Štiriindvajsetletnik je svoj obisk posnel, na obali pa je kot dar ljudem iz plemena pustil pločevinko kokakole in kokosov oreh, poroča The Independent .

V prestolnico Andamanskih in Nikobarskih otokov, ozemlja Indije v Bengalskem zalivu, je prispel 27. marca, le tri dni kasneje pa ga je aretirala policija. Za njegovo početje so izvedeli po prijavi domačinov, ki so ga videli, da se je s čolnom odpravil proti otoku North Sentinel.

Indijska vlada strogo nadzoruje dostop do nekaterih oddaljenih delov zveznega ozemlja, kjer živi najmanj pet znanih domorodnih plemen, od katerih so nekatera sovražna do tujcev.

Ta plemena, med njimi Sentinelci, Jarwa, Onge, Shompens in Veliki Andamanci, so med zadnjimi preostalimi izoliranimi skupnostmi na svetu. Tako Indijcem kot tudi tujcem je prepovedano, da se otokom približajo na razdaljo manj kot pet kilometrov. Na ta način želijo domorodce zaščititi pred znanimi boleznimi in ohraniti njihov način življenja.

Generalni direktor policije Andamana in Nikobarja HS Dhaliwal je pojasnil, da so bili policisti obveščeni o moškem, ki se je približal plaži Khuramadera v južnem Andamanu, razmeroma blizu gozda rezervata Jarava, ki je zaščiteno območje za domorodno pleme Jaravcev. Policija je povedala še, da je preiskava še v teku. Ugotoviti želijo, zakaj je skušal obiskati plemenski otok in ali se je med svojim bivanjem na Andamanskih in Nikobarskih otokih odpravil še kam.