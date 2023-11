Aretirali Avstralko, ki je postregla strupene gobe, tri osebe pa so umrle

"Ne spomnim se nobene druge preiskave, ki bi imela tako veliko zanimanje medijev in javnosti, ne samo tukaj v Viktoriji, ampak tudi na nacionalni in mednarodni ravni," je dodal.

49-letno Erin Patterson bodo zaslišali detektivi, prav tako so dobili nalog za preiskavo njenega doma. Inšpektor oddelka za umore Dean Thomas je na tiskovni konferenci poudaril, da je primer zelo zapleten in dodal, da gre za tragedijo, ki bi lahko "še leta odmevala v javnosti".

Ženska je na večerjo povabila starša nekdanjega moža – Gail in Dona Pattersona, pa tudi Gailino sestro in njenega moža Heather in Iana Wilkinsona. Vse štiri so 30. julija odpeljali v bolnišnico, ker so se izredno slabo počutili, pravi policija.

Po nekaj dneh sta umrla tako 70-letna zakonca Patterson, kot tudi 66-letna gospa Wilkinson. 68-letni Wilkinson je po dveh mesecih zdravljenja vendarle okreval. Njegovi bližnji so septembra v izjavi povedali, da jim je njegova ozdravitev prinesla neverjetno olajšanje in hvaležnost.

Gostiteljica je sicer povedala, da so zaradi bolečin v želodcu tudi njo po obroku odpeljali v bolnišnico, ji dali fiziološko raztopino in zdravila za zaščito pred poškodbami jeter.