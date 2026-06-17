Aretirali člana posadke katamarana, ki je trčil v jadrnico

"Zoper 33-letnega hrvaškega državljana, ki je bil prijet zaradi utemeljenega suma, da je storil kaznivo dejanje ogrožanja varnosti prometa, posebnih vrst prometa po 225. členu, 4. odstavku, v povezavi s 1. odstavkom kazenskega zakonika, poteka kriminalistična preiskava," so po poročanju Net.hr sporočili s Policijske uprave Splitsko-dalmatinske županije.

Po navedbah Slobodne Dalmacije je policija aretirala prvega častnika katamarana. Grozi mu od tri do 15 let zapora, saj je kršenje prometnih predpisov privedlo do smrti več ljudi.

Spomnimo, tragedija se je zgodila v nedeljo okoli 11.40 na morju med Šolto in Bračem. Po zadnjih informacijah je katamaran, na katerem je bilo 118 potnikov in sedem članov posadke, plul iz Splita proti Hvaru, jadrnica z osmimi češkimi državljani pa je plula iz Trogirja, prav tako proti Hvaru.

Preiskovalci okoliščine nesreče še ugotavljajo, a 14 metrov dolga jadrnica je po nesreči potonila. V eni najhujših nesreč v novejši zgodovini Jadrana so umrle štiri osebe, še štirje potniki pa so bili poškodovani.

Iskanje zadnje pogrešane osebe je trajalo več ur. Potapljači so razbitine potopljene jadrnice našli na globini več kot 50 metrov, v eni od kabin pa truplo četrte osebe.