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Aretirali člana posadke katamarana, ki je trčil v jadrnico

Split, 17. 06. 2026 11.29 pred 21 minutami 2 min branja 1

Avtor:
U.Z.
Stekla je preiskava

Hrvaška policija je nekaj dni po trčenju katamarana in jadrnice med Šolto in Bračem, pri čemer so umrle štiri osebe, aretirala eno osebo. Gre za 33-letnega člana posadke katamarana, osumljenega, da je ogrožal varnost prometa.

"Zoper 33-letnega hrvaškega državljana, ki je bil prijet zaradi utemeljenega suma, da je storil kaznivo dejanje ogrožanja varnosti prometa, posebnih vrst prometa po 225. členu, 4. odstavku, v povezavi s 1. odstavkom kazenskega zakonika, poteka kriminalistična preiskava," so po poročanju Net.hr sporočili s Policijske uprave Splitsko-dalmatinske županije.

Po navedbah Slobodne Dalmacije je policija aretirala prvega častnika katamarana. Grozi mu od tri do 15 let zapora, saj je kršenje prometnih predpisov privedlo do smrti več ljudi.

Spomnimo, tragedija se je zgodila v nedeljo okoli 11.40 na morju med Šolto in Bračem. Po zadnjih informacijah je katamaran, na katerem je bilo 118 potnikov in sedem članov posadke, plul iz Splita proti Hvaru, jadrnica z osmimi češkimi državljani pa je plula iz Trogirja, prav tako proti Hvaru.

Preiskovalci okoliščine nesreče še ugotavljajo, a 14 metrov dolga jadrnica je po nesreči potonila. V eni najhujših nesreč v novejši zgodovini Jadrana so umrle štiri osebe, še štirje potniki pa so bili poškodovani. 

Iskanje zadnje pogrešane osebe je trajalo več ur. Potapljači so razbitine potopljene jadrnice našli na globini več kot 50 metrov, v eni od kabin pa truplo četrte osebe.

Preberi še Po trčenju s katamaranom potonila jadrnica: trije mrtvi, en pogrešan

Nesreča se je zgodila na prehodu med otokoma Šolta in Brač, imenovanem Splitska vrata, ki je dolg le kilometer in širok 700 metrov ter velja za eno najbolj prometnih območij na Jadranu, še piše Net.hr. V vrhuncu sezone je ta prehod izjemno nevaren, saj ga vsakodnevno prečka na stotine ladij in čolnov.

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KOMENTARJI1

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jutri_pa_res
17. 06. 2026 12.04
Zanimivo, da pri večini pomorskih nesreč presodijo, da je krivda deljena, recimo v razmerju 30:70 % in v takem razmerju so potem tudi kazni. Ker prav vsak, tudi če ima prednost, je dolžan storiti vse, da nesrečo prepreči. V tem primeru izgleda, da je sicer katamaran imel prednost, a je z veliko hitrostjo nabasal jadrnico nekako poševno od zadaj, tako da krmar jadrnice sploh ni ničesar videl...
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