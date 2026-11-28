Kaj točno piše v obtožnici, ni jasno, po poročanju medijev naj bi bile glavne obtožbe o korupciji, kar je sicer Grehov za RBC zanikal, navaja NBC News.

64-letni Grehov je bil pred aretacijo odgovoren za zagotavljanje ustrezne oskrbe z letali, sistemi protiraketne obrambe in drugega orožja.