Kaj točno piše v obtožnici, ni jasno, po poročanju medijev naj bi bile glavne obtožbe o korupciji, kar je sicer Grehov za RBC zanikal, navaja NBC News.
64-letni Grehov je bil pred aretacijo odgovoren za zagotavljanje ustrezne oskrbe z letali, sistemi protiraketne obrambe in drugega orožja.
Dogajanje je več ruskih blogerjev povezalo z neuspehi zračne obrambe, vključno s ponavljajočimi se ukrajinskimi napadi na krimski most. Opomin naj bi prejel tudi drug namestnik poveljnika.
Grehov vojski služi že 47 let. Med drugim je bil imenovan za načelnika generalštaba in prvega namestnika poveljnika sil zračne in raketne obrambe, nato so ga imenovali na podoben položaj v letalstvu. Leta 2021 so ga povišali v čin generalpodpolkovnika, navaja Al Jazeera.