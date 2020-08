Aretirali kapitana ladje, ki je nasedla pri Mavriciju

58-letni Indijec Sunil Kumar Nandeshwaro je na sodišče v glavnem mestu Port Louis prišel, da so mu prebrali obtožnico, zdaj bo v policijskem pridržanju počakal do 25. avgusta, ko se bo moral znova pojaviti na sodišču, poroča BBC.

Oblasti na Mavriciju so že sporočile, da bodo od lastnika in zavarovalnice zahtevale odškodnino, podjetje Nagashiki Shipping pa se je zavezalo, da bo to storilo. V sredo bo na Mavricij prispela še ena ekipa japonskih strokovnjakov, ki bodo pomagali sanirati onesnaženje, so sporočili iz zunanjega ministrstva.

Stanje ladje MV Wakashio se je sicer poslabšalo v soboto, ko se je ladja prelomila na pol. Sprednji del ladje so že začeli vleči stran od grebena, proti obali, drugi pa je tam obtičal, iz njega pa še vedno izteka nafta. Čeprav so jo večino že izčrpali, je je ostalo še okoli 90 ton.

"Zaradi močnih tokov je preveč tvegano, da bi odstranili še preostali del", je v ponedeljek zvečer sporočil Nacionalni krizni komite in dodal, da se bo črpanje nafte nadaljevalo takoj, ko bo vreme to dovoljevalo.