Po trku tankerja in tovorne ladje aretirali 59-letnega ruskega kapitana

V ponedeljek dopoldne sta pred vzhodno britansko obalo trčila tanker in tovorna ladja. Kapitana tovorne ladje so aretirali, lastnik plovila pa je potrdil, da gre za ruskega državljana. 59-letnika sumijo uboja iz hude malomarnosti. Medtem se je začela kriminalistična preiskava

OGLAS

V tanker, ki je prevažal gorivo za ameriško vojsko, je v ponedeljek okoli 10. ure trčila tovorna ladja. Po trku je na tankerju odjeknilo več eksplozij, požar pa so gasili še v torek. Tanker dva dni po nesreči ostaja zasidran s pomočjo vlačilcev. Požar so dokončno pogasili, na krovu pa bodo še danes opravili oceno škode, poroča BBC, ki navaja, da so bili med člani posadke tovorne ladje Rusi in Filipinci.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP













Tovorna ladja Solong po trku in požaru icon-picture-layer-2 1 / 8

Na tankerju Stena Immaculate so bili Američani, ki se bodo v doglednem času vrnili v ZDA. Solastniki ladje so pojasnili, da je bil tanker v času trka zasidran in je čakal na prost privez v pristanišču Killingholme v ustju reke Humber.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP







Tanker Stena Immaculate po požaru icon-picture-layer-2 1 / 5