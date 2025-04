Aretirali ljubico zloglasnega 'zadnjega Botra'

Messina Denaro je bil do prijetja januarja leta 2023 tri desetletja številka ena na italijanskem seznamu najbolj iskanih kriminalcev, pri čemer je bila njegova edina znana fotografija iz začetka devetdesetih let. Veljal je za naslednika nekdanjih velikih šefov Cose Nostre, Salvatoreja "Tota" Riine in Bernarda Provenzana, ki sta umrla v zaporu v letih 2016 in 2017.

Denaro je umrl septembra 2023.