Aretirali morilca 14-letne Vanje, pri begu naj bi mu pomagal nekdo iz policije

Za ugrabitev in umor 14-letne Makedonke Vanje Gorčevske in 74-letnega Pančeta Žežovskega so, potem ko so za njim razpisali mednarodno tiralico, aretirali Ljupčeta Palevskega Palča, je potrdil makedonski notranji minister Oliver Spasovski. Aretirali so ga v Turčiji.

V tej zadevi je sicer skupno osumljenih šest oseb. Ljupčo Palevski Palčo, ki je že bil aretiran, Velibor Manev, Vlatko Kešišev, Bore Videvski, Vanjin oče Aleksandar Gorčevski in še en priprt moški, ki je osumljen, da je Palču pomagal pri begu iz države. Kot je sporočil notranji minister Spasovski, so Palča aretirali Turki. Spasovski je peterico označil za pošasti, ki niso "šokirale samo Makedonije, ampak celotno regijo". "Posebno hvaležnost želim izraziti svojim prijateljem v Turčiji, Srbiji in Bolgariji ter njihovim predsednikom in notranjim ministrom," je dodal Spasovski. Palevski je trenutno v izročitvenem priporu v Turčiji in čaka na zaključek postopka, nato pa ga bodo odpeljali v Severno Makedonijo, kjer bo, kot je dejal Spasovski, "pravici zadoščeno". Palevski naj bi po ugrabitvi in umoru najprej odšel v Srbijo, nato pa skozi mejni prehod Gradina v Bolgarijo, od tam pa v mesto Balikesir v Turčiji. Od tam naj bi Palevski načrtoval pot v Istanbul, a so ga turški policisti ujeli na ulicah Balikesira, piše hrvaški Index. Minister je dodal, da je imel Palevski pomoč tudi v policiji. "Nobenega dvoma ni, da je nekdo iz policije posredoval podatke o umorih Vanje in Panča, zato je osumljeni imel dovolj časa, da pobegne iz Makedonije," je dodal minister. Minister je razkril, da 14-letnica ni umrla zaradi zadušitve, kot se je prvotno sklepalo, temveč ji je usodno rano zadala strelna rana. Za drugega ubitega, 74-letnika, ni želel odgovoriti, kaj je bil vzrok smrti, le da je bil ubit zunaj. PREBERI ŠE Policija za osumljencem umora 14-letne Vanje razpisala mednarodno tiralico Na sodišče so pripeljali tudi Vanjinega očeta, kjer so mu odredili pripor. Na sodišče ga je pospremila policija, makedonski mediji pa navajajo, da ga sumijo, da je Palevskemu in njegovim kolegom posredoval informacije o Vanjinih navadah, kdaj bo zapustila hišo in v katerem trenutku bo sama. Krivdo sicer Gorčevski še vedno zanika.