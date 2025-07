Aretirali morilca iz Medžimurja: s sekiro jih je napadel v snu

29-letnik je žrtve napadel medtem ko so spale. Njegov 59-letni očim je še vedno v kritičnem stanju in se v KB Dubrava bori za življenje. Polbrat napadalca je utrpel poškodbe glave in roke, vendar naj bi ga v kratkem odpustili iz bolnišnice v domačo oskrbo.

Policija zaenkrat preiskuje motiv zločina, so pa sporočili, da je moški v preteklosti že imel težave z zakonom in bil v zaporu. Aretirali so ga v bližini kraja Slakovec, poroča net.hr.

Navajajo tudi, da je policiji pomagal občan, ki je prek aplikacije Varnost in zaupanje posredoval izjemno pomembne informacije. "Občanu se ob tej priložnosti zahvaljujemo za posredovane informacije in dodajamo, da je sodelovanje med policijo in občani izjemnega pomena za ustvarjanje varnejše družbe," so še sporočili policisti.