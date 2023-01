Aretirali moška, ki sta načrtovala kemični napad z ricinom in cianidom

V nemškem Dortmundu so v veliki akciji aretirali 32-letnega iranskega moškega in še enega moškega. Kot sumijo oblasti, je 32-letnik s pomočjo svojega pajdaša načrtoval nevaren kemični napad s strupenima cianidom in ricinom. Preiskovalci so nato ponoči preiskali stanovanje osumljenega. Na kraju so zaprli širše območje, tam so bili številni policisti, gasilci in reševalci v zaščitnih oblekah. Dokaze iz osumljenčevega stanovanja so nato v sodih pripeljali na točko za dekontaminacijo, ki so jo postavili gasilci, je poročala dpa.