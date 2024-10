Aretirali moškega, ki je oborožen želel vstopiti na Trumpov shod

49-letnik se je do druge varnostne točke pripeljal s črnim terenskim vozilom, policisti pa so mu tam odvzeli prostost. Zasegli so mu ponarejena vozniška dovoljenja, potne liste, brzostrelko, nabito pištolo in več nabojev. Ameriška tajna služba pa je že sporočila, da med dogodkom Trump v nobenem trenutku ni bil v nevarnosti, lokalni šerif pa je moškega v izjavi označil za 'norca'.

V Coachelli so policisti aretirali moškega, ki je želel vstopiti na shod bivšega ameriškega predsednika Donalda Trumpa . Kot poroča BBC , naj bi policisti zaznali sumljive okoliščine. Notranjost avtomobila moškega je bila razmetana, v vozilu pa je prevažal tudi puško, pištolo in več ponarejenih potnih listov.

Kot je povedal šerif okrožja Riverside, Chad Bianco, je bil 49-letni moški doma iz okolice Las Vegasa, pripeljal se je z neregistriranim vozilom, ki je imelo ponarejeno registrsko številko. "Moški pa je imel več vozniških dovoljenj in potnih listov z različnimi imeni," je za CNN povedal Bianco. Kot je pojasnil, ni bilo jasno, zakaj se moški zadržuje na tem območju, trdil pa naj bi, da je novinar in želel pod pretvezo vstopiti na shod.

Moški je sicer zanikal vse obtožbe, da naj bi poskušal škodovati bivšemu predsedniku Trumpu in za Fox News Digital povedal, da je orožje prijavil oblastem na kontrolni točki za vstop na shod in dodal, da vedno potuje z orožjem.

Tajna služba, ameriško tožilstvo in FBI so v skupni izjavi zapisali še, da preiskava še poteka. Trumpova kampanja pa se je v nedeljo zahvalila za zavarovanje prizorišča in pomoč pri zagotavljanju varnosti bivšega predsednika. Tiskovni predstavnik kampanje Steven Cheung pa je za CNN povedal, da so seznanjeni z dogajanjem, da trenutno spremljajo razmere in zbirajo več informacij.

Potem ko so moškemu policisti odvzeli prostost, je bil kasneje po plačilu varščine v višini okoli 4500 evrov izpuščen iz pripora. Pred sodnika pa naj bi stopil 2. januarja.