Aretirali moškega, ki je posnel video umora neoboroženega temnopoltega tekača

64-letni Gregory McMichael in 34-letni Travis McMichael.

Spomnimo, poročali smo o umoru temnopoltega tekača v Brunswicku, ki se nahaja v ameriški zvezni državi Georgia. Dva meseca po streljanju sta bila aretirana 64-letni Gregory McMichaelin njegov 34-letni sin Travis McMichael. Trdila sta, da sta Ahmauda Arberyjaustrelila, ker naj bi bil podoben vlomilcu, ki so ga ujele varnostne kamere. Po njuni zgodbi sta zato zagrabila orožje in se s poltovornjakom pognala za njim, potem pa naj bi se le branila pred nasilnežem, ki ju je napadel.

A incident je bil posnet – medijem ga je predal lokalni odvetnik Alan Tucker. Na posnetku se jasno vidi, kako temnopolti mladenič teče ob robu ceste, pred njim pa je parkiran poltovornjak z moškim v kabini in drugim na prtljažnem delu vozila. Arbery teče mimo tovornjaka, nakar se zasliši strel, iz kabine priteče možakar, začne se prerivanje z Arberyjem, nato odjekne še en strel. Arbery moškega mahne po glavi, vendar po tretjem strelu pade na tla in se ne premakne več.