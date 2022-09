Aretirali moškega, ki je pred britanskim konzulatom igral protestno himno

Na posnetkih, ki so zaokrožili po družbenih omrežjih vidimo moškega, ki med žalno slovesnostjo v čast kraljici igra na glasbilo. Pred britanskim konzulatom v Hongkongu je igral na melodijo himne "Čast Hongkongu" - ta velja za protestno pesem, ki je nastala med prodemokratičnimi in protivladnimi protesti, ki so leta 2019 izbruhnili v Hongkongu. Moškemu se je s petjem pridružila tudi množica, a so dogodek kmalu prekinili policisti, ki so moškega aretirali.

Policisti so potrdili, da so 43-letnika aretirali zaradi suma uporništva. Pridržali so ga na zaslišanju, vendar kasneje proti varščini tudi izpustili, poroča CNN. Meseca novembra ga čaka nadaljevanje zagovora.

Moškega so aretirali na podlagi zakona proti uporu, ki je bil na Kitajskem več desetletij v zatonu. Leta 2020 pa so ga skupaj z zakonom o nacionalni varnosti obudili. Ponovno sprejetje zakonov je med aktivisti in humanitarnimi organizacijami sprožilo val kritik. Menijo namreč, da oblasti z obuditvijo želijo povečati cenzuro in omejiti svobodo govora. Hongkongška vlada je te kritike ovrgla.

Od obuditve zakona so tamkajšnje oblasti sicer aretirale več kot 70 posameznikov, ki so izrazili nestrinjanje z vlado, poroča Bloomberg. V zapor so zaradi "uporništva" tako poslali predvsem novinarje, politike in predstavnike civilne družbe.