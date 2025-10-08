Svetli način
Tujina

29-letnik podtaknil smrtonosni požar v Los Angelesu? Izdal ga je ChatGPT

Los Angeles , 08. 10. 2025 20.28 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.K. , STA
Komentarji
19

Zvezni policisti na Floridi so v torek aretirali 29-letnika, ki je obtožen, da je januarja letos v Los Angelesu zanetil požar Palisades, v katerem je umrlo 12 ljudi. Požar so poimenovali po premožni soseski Palisades, kjer je ogenj uničil več kot 6000 hiš in drugih objektov. Dokazi, zbrani z njegovih digitalnih naprav, so vključevali tudi sliko, ki jo je ustvaril s pomočjo ChatGPT in prikazuje goreče mesto.

Jonathan Rinderknecht je obtožen, da je 1. januarja zanetil požar, ki ga niso do konca pogasili in se je razbohotil čez teden dni. Zajel je naselja na pobočjih premožnega predela Palisades v Los Angelesu in uničil številne vile z razgledom na Tihi ocean, ogromna škoda je nastala tudi v središču mesta.

Jonathan Rinderknecht
Jonathan Rinderknecht FOTO: AP

Preiskovalci so ugotovili, da je bil požar Palisades namerno podtaknjen. Policisti so Riderknechta prvič zaslišali 24. januarja, ko jim je povedal, da je bil 1. januarja v okolici kraja, kjer je izbruhnil požar, vendar takrat ni videl nikogar drugega.

29-letnik s pomočjo ChatGPT ustvaril sliko gorečega mesta

Dokazi, zbrani z digitalnih naprav Jonathana Rinderknechta, so vključevali tudi sliko, ki jo je ustvaril na ChatGPT in prikazuje goreče mesto, so sporočili uradniki, je poročal BBC. 

Preiskovalci še vedno niso ugotovili vzroka za drugi požar, poimenovan Eaton, ki je prav tako izbruhnil 1. januarja v predelu Altadena in terjal 18 življenj.

Zunanja revizija je septembra ugotovila, da sta pomanjkanje virov in zastarel sistem za pošiljanje opozoril povzročila zamude pri opozorilih za evakuacijo, zaradi česar so bile posledice požarov hujše, kot bi lahko bile.

požar los angeles
KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
2fast4
08. 10. 2025 21.25
+2
pač enega so določili...
ODGOVORI
2 0
Rainbow warrior
08. 10. 2025 21.11
+1
In potem se nekateri čudijo zakaj je /bo Trump poslal vojsko na ulice. Kaj naj take zblojence nosi po rokah?
ODGOVORI
7 6
Betuul
08. 10. 2025 21.05
+1
Ja! Tudi pri nas jih pogrešamo
ODGOVORI
2 1
Spijuniro Golubiro
08. 10. 2025 21.03
+2
Kaj ti bo torba če maš kolo. Ti si ziher požigalec.
ODGOVORI
3 1
r h
08. 10. 2025 20.54
+2
Upam, da mu bodo vsak teden en prst na rokah in nogah skurili do kosti. KO teh zmanjke pa dalje.
ODGOVORI
5 3
HolopjeHitler
08. 10. 2025 20.54
+5
Neodvisni mediji pa so seveda plozali o podnebnih spremembah ... 95% požarov v naravi je podtaknjenih.
ODGOVORI
8 3
Zmaga Ukrajini
08. 10. 2025 21.15
-1
To pa zato, ker so res uničujoč faktor. Večina velikih požarov v urbanem okolju se sproži zaradi človeškega dejavnika, a zaradi podnebnih sprememb postanejo veliko bolj uničujoči. V "na pol" urbanih okoljih oz. predmestjih pa so požari navadno kombinacija suše, vetra in človeške malomarnosti, kar vse ustvarja popolne pogoje za katastrofe. Skratka, temu modelu bo treba krivdo šele dokazati, in podnebne spremembe SO! Permafrost v mosskoviji ne gori "kar tako".
ODGOVORI
0 1
LukaS8
08. 10. 2025 21.21
Incelovska pamet.
ODGOVORI
0 0
daiči
08. 10. 2025 20.49
+2
Ma smolo k ga bo ameriski sistem obsodu, ce bi ga slovenski, bi ugotovl d je biv nepristevn. Par let bi biv na opazovanju u hotelu 3 zvezdica z all inclusive, pol pa svobodn k ptica ma veji.
ODGOVORI
3 1
HolopjeHitler
08. 10. 2025 20.55
-1
Slovenski bi mu dal nagrado ekologa leta, ker je deloval v skladu z zeleno norijo. "Juj požari so, prej jih nikoli ni bilo, ne, ne, ne. Spremembe, buhuhuuuu ..."
ODGOVORI
0 1
jedupančpil
08. 10. 2025 20.47
+1
darms
ODGOVORI
1 0
Kriplin
08. 10. 2025 20.40
+3
Pričakovano. Voznik Uberja in ekstremni levičar.
ODGOVORI
6 3
IndigoGirl
08. 10. 2025 20.38
+1
Rdeča kapa?
ODGOVORI
2 1
ISSN 1581-3711
