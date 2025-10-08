29-letnik podtaknil smrtonosni požar v Los Angelesu? Izdal ga je ChatGPT

Jonathan Rinderknecht je obtožen, da je 1. januarja zanetil požar, ki ga niso do konca pogasili in se je razbohotil čez teden dni. Zajel je naselja na pobočjih premožnega predela Palisades v Los Angelesu in uničil številne vile z razgledom na Tihi ocean, ogromna škoda je nastala tudi v središču mesta.

Preiskovalci so ugotovili, da je bil požar Palisades namerno podtaknjen. Policisti so Riderknechta prvič zaslišali 24. januarja, ko jim je povedal, da je bil 1. januarja v okolici kraja, kjer je izbruhnil požar, vendar takrat ni videl nikogar drugega.

Dokazi, zbrani z digitalnih naprav Jonathana Rinderknechta, so vključevali tudi sliko, ki jo je ustvaril na ChatGPT in prikazuje goreče mesto, so sporočili uradniki, je poročal BBC.

Preiskovalci še vedno niso ugotovili vzroka za drugi požar, poimenovan Eaton, ki je prav tako izbruhnil 1. januarja v predelu Altadena in terjal 18 življenj.

Zunanja revizija je septembra ugotovila, da sta pomanjkanje virov in zastarel sistem za pošiljanje opozoril povzročila zamude pri opozorilih za evakuacijo, zaradi česar so bile posledice požarov hujše, kot bi lahko bile.