Aretirali moškega, ki se je približal krsti kraljice Elizabete II.

Kot piše BBC, so oblasti pozvale žalujoče, naj ne prihajajo več, saj je čakalna vrsta za zadnje slovo od kraljice, že povsem zapolnjena. Čakalna doba za poklon preminuli kraljici je namreč že več kot 24 ur. Številni so tako noč prebili čakajoč na nizkih temperaturah. Zabeležili so tudi incident. Oblasti so aretirale moškega, ki se je približal kraljičini krsti. Kot so sporočili, se je v dvorani Westminster zgodil incident, v katerem se je čakajoči v čakalni vrsti premaknil proti krsti kraljice Elizabete II. Policisti so ga odpeljali iz dvorane in aretirali.