Aretirali načelnika beograjske policije: je prikril sledi umora?

Veselina Milića sumijo prikrivanja kaznivega dejanja in pomoči storilcu pri izginotju domnevnega člana srbskega podzemlja, pri čemer notranje ministrstvo še ni pojasnilo, kakšna je bila njegova vloga.

Srbski časnik Danas, ki se sklicuje na vire v policiji, piše, da naj bi Milić v restavraciji v beograjski četrti Senjak organiziral srečanje med dvema članoma podzemlja, da bi rešil spor med njima. A na srečanju naj bi Aleksandar Nešović streljal v Saša Vukovića in ga ubil.

Dva od treh Milićevih varnostnikov naj bi po pisanju časnika nato domnevno pomagala odstraniti truplo, medtem ko sta Milić in še en policist v restavraciji skušala prikriti sledi umora in uničiti posnetke varnostnih kamer.

O izginotju moškega je policijo po pisanju srbskih medijev v sredo obvestila njegova zunajzakonska partnerica. Preiskovalci so po prijavi izginotja na prizorišču našli dva tulca kalibra devet milimetrov in kri, za katero sumijo, da pripada izginulemu moškemu.