Tujina

Aretirali načelnika beograjske policije: je prikril sledi umora?

Beograd, 15. 05. 2026 18.01 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA M.V.
Srbska policija

V Srbiji so aretirali načelnika beograjske policije Veselina Milića. Sumijo ga prikrivanja kaznivega dejanja in pomoči storilcu po izginotju moškega, ki so ga pogrešali po streljanju v Beogradu, sedaj pa so našli njegovo truplo. Milića, ki naj bi v preteklosti užival zaupanje srbskega predsednika Aleksandra Vučića, so razrešili s položaja.

Veselina Milića sumijo prikrivanja kaznivega dejanja in pomoči storilcu pri izginotju domnevnega člana srbskega podzemlja, pri čemer notranje ministrstvo še ni pojasnilo, kakšna je bila njegova vloga.

Srbski časnik Danas, ki se sklicuje na vire v policiji, piše, da naj bi Milić v restavraciji v beograjski četrti Senjak organiziral srečanje med dvema članoma podzemlja, da bi rešil spor med njima. A na srečanju naj bi Aleksandar Nešović streljal v Saša Vukovića in ga ubil.

Dva od treh Milićevih varnostnikov naj bi po pisanju časnika nato domnevno pomagala odstraniti truplo, medtem ko sta Milić in še en policist v restavraciji skušala prikriti sledi umora in uničiti posnetke varnostnih kamer.

O izginotju moškega je policijo po pisanju srbskih medijev v sredo obvestila njegova zunajzakonska partnerica. Preiskovalci so po prijavi izginotja na prizorišču našli dva tulca kalibra devet milimetrov in kri, za katero sumijo, da pripada izginulemu moškemu.

Danas poroča, da so truplo pogrešanega moškega danes našli ob avtocesti blizu kraja Šimanovci zahodno od Beograda.

Milića so aretirali po današnjem zaslišanju v povezavi s primerom. Tri policiste, ki naj bi bili člani njegovega varovanja, ter lastnika in natakarja lokala na Senjaku so aretirali že v četrtek. Pred tem so v istem primeru prijeli tudi dva osumljenca za umor, ter soprogo enega od osumljencev, je danes poročala srbska radiotelevizija RTS.

Milić je postal vodja beograjske policije leta 2013, potem ko ga je na to mesto imenoval takratni minister Ivica Dačić, pred tem pa je delal kot posebni svetovalec nekdanjega direktorja policije Milorada Veljovića, poroča "Istinomer". V policiji dela od leta 1998 in je zamenjal več položajev - od policista do načelnika.

Po pisanju srbskih medijev v dobro obveščenih krogih krožijo ugibanja, da je zaupanje oblasti izgubil po tem, ko je policija v Beogradu 15. marca lani na največjem protestnem shodu po smrtonosnem zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu domnevno uporabila zvočni top.

