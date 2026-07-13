Aretirali Nadeždina, politika, ki je izzval Putina

"Odpeljali so ga od doma," je za BBC povedala njegova tiskovna predstavnica in dodala, da razlog za njegovo pridržanje še ni znan.
A le prejšnji teden je rusko ministrstvo za pravosodje Nadeždina uvrstilo med t. i. tuje agente ter ga obtožilo širjenja lažnih informacij o ruski vladi in pozivanja ljudi k udeležbi na neodobrenih shodih. Oznaka "tuji agent" bi mu preprečila sodelovanje na volitvah.
"Kaj naj rečem? Še naprej bom živel in se boril," je oznako pred aretacijo komentiral Nadeždin. "To verjetno ne bo spremenilo moje politične poti. Še naprej bom kandidiral za državno dumo in zbiral podpise."
Neuspešna kandidatura
V začetku leta 2024 je Nadeždin poskušal kandidirati na predsedniških volitvah s protivojnim programom, v katerem je pozival h koncu vojne v Ukrajini. Takrat je pojasnil, da ga podpira "več deset milijonov ljudi, ki si ne želijo, da bi Rusija nadaljevala po poti avtoritarnosti in militarizma".
Njegova prva naloga, če bi bil izvoljen za predsednika, je poudaril, bi bila "ustaviti konflikt z Ukrajino in nato obnoviti normalne odnose med Rusijo in zahodno skupnostjo".
Ruska volilna komisija mu je nato nekaj tednov pred glasovanjem kandidaturo zavrnila z utemeljitvijo, da je bilo več kot 15 odstotkov podpisov podpore, ki jih je priložil kandidaturi, neveljavnih. Nadeždin je odločitev izpodbijal, vendar na koncu ni mogel kandidirati, prav tako ne noben drug verodostojen opozicijski kandidat.
Putin je 18. marca 2024 razglasil prepričljivo zmago in si zagotovil peti predsedniški mandat. Naslednje predsedniške volitve so predvidene leta 2030, ko bo Putin star 78 let.
V začetku letošnjega leta, ko je Kremelj začel omejevati dostop do interneta za milijone ljudi po državi, gospodarska kriza v Rusiji pa se še poglablja, je Nadeždin za BBC dejal, da ljudje "začenjajo razumeti, da obstaja neposredna povezava med njihovimi vsakodnevnimi težavami, kot so zdravstvo, cene hrane, težave z internetom, in politiko Vladimirja Putina".
Kremelj ima zdaj skoraj popoln nadzor nad ruskim političnim prostorom, zato je malo verjetno, da bi Putin komu dovolil resno izzvati oblast. Opozicijski politiki, ki bi ruskim volivcem lahko ponudili alternativo, pa so bodisi v zaporu, v izgnanstvu ali pa so umrli.
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