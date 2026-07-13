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Aretirali Nadeždina, politika, ki je izzval Putina

Moskva, 13. 07. 2026 16.13 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
N.V.
Boris Nadeždin

Politik, ki je na zadnjih ruskih predsedniških volitvah skušal izzvati Vladimirja Putina, je bil aretiran. Borisa Nadeždina so odpeljali le nekaj tednov po tem, ko je napovedal kandidaturo na septembrskih volitvah v državno dumo.

"Odpeljali so ga od doma," je za BBC povedala njegova tiskovna predstavnica in dodala, da razlog za njegovo pridržanje še ni znan.

A le prejšnji teden je rusko ministrstvo za pravosodje Nadeždina uvrstilo med t. i. tuje agente ter ga obtožilo širjenja lažnih informacij o ruski vladi in pozivanja ljudi k udeležbi na neodobrenih shodih. Oznaka "tuji agent" bi mu preprečila sodelovanje na volitvah.

"Kaj naj rečem? Še naprej bom živel in se boril," je oznako pred aretacijo komentiral Nadeždin. "To verjetno ne bo spremenilo moje politične poti. Še naprej bom kandidiral za državno dumo in zbiral podpise."

Boris Nadeždin
Boris Nadeždin
FOTO: AP

Neuspešna kandidatura

V začetku leta 2024 je Nadeždin poskušal kandidirati na predsedniških volitvah s protivojnim programom, v katerem je pozival h koncu vojne v Ukrajini. Takrat je pojasnil, da ga podpira "več deset milijonov ljudi, ki si ne želijo, da bi Rusija nadaljevala po poti avtoritarnosti in militarizma".

Njegova prva naloga, če bi bil izvoljen za predsednika, je poudaril, bi bila "ustaviti konflikt z Ukrajino in nato obnoviti normalne odnose med Rusijo in zahodno skupnostjo".

Ruska volilna komisija mu je nato nekaj tednov pred glasovanjem kandidaturo zavrnila z utemeljitvijo, da je bilo več kot 15 odstotkov podpisov podpore, ki jih je priložil kandidaturi, neveljavnih. Nadeždin je odločitev izpodbijal, vendar na koncu ni mogel kandidirati, prav tako ne noben drug verodostojen opozicijski kandidat.

Boris Nadeždin
Boris Nadeždin
FOTO: AP

Putin je 18. marca 2024 razglasil prepričljivo zmago in si zagotovil peti predsedniški mandat. Naslednje predsedniške volitve so predvidene leta 2030, ko bo Putin star 78 let.

V začetku letošnjega leta, ko je Kremelj začel omejevati dostop do interneta za milijone ljudi po državi, gospodarska kriza v Rusiji pa se še poglablja, je Nadeždin za BBC dejal, da ljudje "začenjajo razumeti, da obstaja neposredna povezava med njihovimi vsakodnevnimi težavami, kot so zdravstvo, cene hrane, težave z internetom, in politiko Vladimirja Putina".

Kremelj ima zdaj skoraj popoln nadzor nad ruskim političnim prostorom, zato je malo verjetno, da bi Putin komu dovolil resno izzvati oblast. Opozicijski politiki, ki bi ruskim volivcem lahko ponudili alternativo, pa so bodisi v zaporu, v izgnanstvu ali pa so umrli.

rusija boris nadeždin aretacija

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KOMENTARJI9

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bojer
13. 07. 2026 17.31
Slabo se mu piše ...
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0 0
Bolfenk2
13. 07. 2026 17.21
Rusi na volitvah ne bodo tolerirali zahodnih agentov, če hočejo ostati svobodni.
Odgovori
-2
2 4
bergman
13. 07. 2026 17.08
Putin je še hujši diktator in morilec kot je bil Stalin!
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+7
9 2
Bolfenk2
13. 07. 2026 17.22
Za razliko od Zelenkota je šel na volitve in bil izvoljen.
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-2
1 3
enaleteca
13. 07. 2026 17.31
Bolfenk, ne piši pravljic, Putin je imel samo take protikandidate, ki niso imeli nobenih možnosti za zmago, vsi ostali so pa po zaporih, umrli ali izgnani ... Res "demokratično".
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0 0
101010101
13. 07. 2026 17.33
Prav Zelenskega smo Ukrajinci izbrali. Če ni veš bodi raje tiho !!
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0 0
Aijn Prenn
13. 07. 2026 16.58
Tisto "Še naprej bom živel in se boril..." ni še čist zihr.
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+5
5 0
anatomija
13. 07. 2026 16.41
kot vedno pred Ruskimi volitvami množično umirajo Putinovi nasprotniki in ti na demokratičen Ruski način . Tisti srečnejši pa umrejo po volitvah v zaporu
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+7
9 2
lakala28
13. 07. 2026 16.38
To zveni kot stevotova argumentacija o nesprejemu dnevnega reda, ali pa opomina Lenartu, ali pa kar vse.
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-1
3 4
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