Aretirali nadrejenega slovenskemu delu kavaškega klana

O aretaciji poroča današnje Delo. Obtožnica domnevne člane slovenske celice kavaškega klana bremeni, da so po Evropi kot člani hierarhično organizirane kriminalne združbe kupili najmanj 534 kilogramov kokaina, dve toni konoplje, 30 litrov amfetaminske baze, deset kilogramov heroina, 96 kilogramov hašiša in druge droge. Drogo so nato prepeljali v Slovenijo in jo prodajali naprej. Obtožnica je dolga skoraj 500 strani in je nedavno postala pravnomočna.