Aretirali najbolj iskano švedsko lepotico in 'evropsko kraljico kokaina'

33-letnica s španskim in švedskim državljanstvom je na Europolovem seznamu najbolj iskanih pristala pred štirimi leti, vse od takrat pa je bila na begu. A sreča se je "lepotici" iztekla 20. februarja. Policija jo je namreč takrat aretirala na španskem otoku Lanzarote, poroča lokalni časopis Lancelot Digital.

Tania Gomez je bila svetu znana kot glamurozna lastnica centra za reševanje psov v Stockholmu, pri policiji pa je bila zapisana kot "evropska kraljica kokaina" in ena najbolj iskanih ubežnic na celini.

Gomezovo je Europol na seznam najbolj iskanih kriminalcev uvrstil zaradi obtožb trgovine s prepovedanimi drogami. Delovala pa naj bi tudi v kriminalni združbi s sedežem v Stockholmu, ki deluje kot "menjalnica" in "banka" za pranje denarja za švedske tolpe.

Švedski tožilci sumijo, da je bila del kriminalne operacije tudi njena pasja dobrodelna družba, ki je "najverjetneje povezana z mrežo nezakonitega lastništva živali in njihovega prevoza v tujino".

Iskanje pobegle kriminalke je v intenzivnejšo fazo stopilo 7. februarja, ko je policija prejela informacije o njeni domnevni lokaciji. V policijski preiskavi so jo tako odkrili in aretirali na otoku Lanzarote, Gomezova pa bo do zaključka postopkov izročitve v priporu.

Švedske oblasti zanjo zahtevajo 14-letno zaporno kazen, poroča The Olive Press.