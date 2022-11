Aretirali nekdanjega srbskega nogometaša in mu zasegli 115 kilogramov kokaina

Dušana Petkovića so aretirali v sklopu mednarodne akcije srbskega tožilstva za organizirani kriminal, srbske varnostno-obveščevalne agencije BIA, pristojnih državnih tožilstev Belgije in Nizozemske ter Europola in Eurojusta, po poročanju srbskega časnika Blic.

Skupno so privedli osem oseb, preostale člane kriminalne skupine pa še iščejo, so sporočili s srbskega tožilstva. Člane združbe sumijo, da so tihotapili večje količine kokaina iz Južne Amerike v pristanišče v Rotterdamu in nato do belgijskega mesta Arlon. Pakete s kokainom so skrivali v betonske plošče. Našli so 22 betonskih plošč, v vsaki so bili trije zavojčki kokaina, težki 1120 gramov.