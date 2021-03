Aretirali nekdanjo začasno bolivijsko predsednico

Vladni minister Carlos Eduardo del Castillo je na Twitterju in Facebooku Bolivijce obvestil, da je bila Jeanine Anezpridržana in je trenutno v rokah policije. Obenem je policiji čestital za opravljeno "veliko delo" in "zgodovinsko nalogo" zagotavljanja pravice bolivijskemu narodu.

V zapornem nalogu so navedene obtožbe, povezane s terorizmom, pozivanjem k vstaji in kovanjem zarote, vse pa se nanašajo na čas konec leta 2019, ko je Evo Morales spričo množičnih protestov zbežal iz države, Anezova pa je začasno prevzela položaj predsednice države. Aretirani so bili tudi nekdanji ministri njene začasne vlade.

Anezova je na Twitterju sporočila, da "se je začel politični pregon" in da se stranka MAS očitno "vrača k načinom diktature".