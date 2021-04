Aretirali odvetnika Alekseja Navalnega

"Vodja Teama 29 Ivan Pavlov je bil aretiran po preiskavi v Moskvi,"so sporočili na spletni strani organizacije, v kateri so združeni odvetniki in novinarji, ki se borijo za svobodo govora v Rusiji. Obtožen je razkrivanja informacij o preliminarni preiskavi, za kar mu grozi do tri mesece zapora. S katerim primerom so povezane obtožbe, ni znano.

Sporočili so, da je policija preiskala tudi sedež organizacije v Sankt Peterburgu in dom soproge Pavlova.

Pavlov je po besedah njegovega kolega Jevgenija Smirnova pogosto prejemal grožnje ruske obveščevalne službe FSB, da bodo "storili vse, da bi končal za zapahi".

Več deset ruskih odvetnikov je v javnem pismu izrazilo prepričanje, da so ga aretirali v povezavi z njegovim delom. "Zahtevamo konec nezakonitega pregona odvetnikov," so poudarili.

Poleg Navalnega Pavlov zastopa tudi njegovo regionalno mrežo Protikorupcijske fundacije (FBK), za katero so ruske oblasti ta teden odredile ustavitev dejavnosti. Mreža je v četrtek napovedala razpustitev. Odvetnik zastopa tudi novinarja Ivana Sifronova, ki je bil julija lani aretiran zaradi obtožb izdaje.