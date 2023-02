Aretirali osumljenca, ki je iz živalskega vrta ukradel 12 opic – te še iščejo

61-letnega Josepha Randalla so aretirali in zaprli v kazenski center Lafayette Parish. Policija je osumljenca identificirala s pomočjo nadzornega video posnetka in preiskovalnega dela, so za ABC News sporočili s policijskega oddelka Broussard. Ali je osumljenec obiskal živalski vrt že pred nočno krajo živali 28. januarja, še ni znano, prav tako policisti še vedno skušajo ugotoviti, kaj je Randall naredil z opicami.

George Matthew Oldenburg, lastnik Zoosiane, ki se nahaja v Broussardu, je za ABC News povedal, da osumljenca ne pozna in zdi se, da ni povezave med njim ali komer koli v živalskem vrtu. Tat je najprej želel vlomiti v ograde manjših primatov, preden je uspešno vstopil v kletke veveričjih opic in po besedah uradnikov živalskega vrta uspešno ukradel 12 od 38 opic v ogradi. Tat je očitno prinesel orodje, s katerim je prerezal žico, vlomil ključavnice in uničil ogrado. Zdi se, da je opice odnesel v platneni vreči, saj je ena ostala na prizorišču, je povedal Oldenburg.

Tat je skušal najprej ujeti opico marmozetko, vendar je pobegnila iz svoje ograde. Uradniki živalskega vrta so opico kasneje ujeli in jo vrnili v njen življenjski prostor, so sporočili. Oldenburg je dejal, da se mu zdi čudno, da nihče ni posredoval nobenih informacij o tem, kje so opice.

Ker preiskava še poteka, policija ni izdala nobenih nadaljnjih informacij in z živalskim vrtom ni delila veliko informacij. Sporočila pa je, da še vedno ne ve, ali obstaja kakšna povezava med omenjeno krajo in sumljivimi dejavnostmi v živalskem vrtu v Dallasu. Z živalskim vrtom v Dallasu so že bili v stiku, a verjamejo, da povezave najverjetneje ne bodo našli.

Kot smo že poročali, so prejšnji mesec iz omenjenega živalskega vrta v Dallasu ukradli dve cesarski opici tamarin. Opici so že našli, v povezavi s tatvino pa so tudi že aretirali osumljenca, ki so ga obtožili šestih točk okrutnosti do živali in dveh točk vloma v stavbo.