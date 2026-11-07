Aretirali paragvajskega predsednika Peno

Odrejena je bila tudi aretacija Carlosa Carvalla Spaldinga , ki je do torka vodil centralno banko, nato pa odstopil zaradi škandala v zvezi z razprodajo premoženja banke Ueno.

Za njegovo odstavitev, s čimer je izgubil imuniteto, je glasovalo 44 od 45 senatorjev. Kmalu zatem je policija sporočila, da ga je aretirala in poslala v hišni pripor. Tam naj bi ostal do danes, ko se bo predvidoma zglasil v enoti za gospodarska kazniva dejanja in boj proti korupciji na generalnem tožilstvu v prestolnici Asuncion.

Proti Santiagu Peni poteka kazenska preiskava zaradi povezav z banko Ueno Bank, ki jo je paragvajska centralna banka zaprla zaradi likvidnostne krize.

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Pena je v četrtek napovedal odstop s položaja, potem ko je centralna banka zaprla banko Ueno, zaradi česar več kot tri milijone komitentov ne more do svojega denarja. Zaprtje banke je sprožilo nasilne proteste.

Postopek za odstavitev Pene se je začel, ko je 35 opozicijskih poslancev in članov vladajoče stranke vložilo obtožnico za njegovo ustavno obtožbo. Očitali so mu hudo in sistematično zanemarjanje dolžnosti, poroča CNN.

Banka Ueno je med njegovim predsedovanjem prejela več milijonov dolarjev javnih sredstev, med drugim od državnega zavoda za socialno zavarovanje IPS, ki upravlja pokojninske prihranke večine paragvajskih delavcev.

Centralna banka je ugotovila, da je solventnost banke, ki je imela v državi s 6,1 milijona prebivalcev kar 2,9 milijona strank, padla pod polovico zahtevanega najnižjega praga. Oblasti so ugotovile tudi kršitve omejitev pri posojilih povezanim družbam.

Centralna banka je v četrtek zvečer napovedala, da bo nekaterim strankam postopoma začela izplačevati zajamčena sredstva.