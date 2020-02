Aretirali pilota letala, ki je zdrsnilo s steze in se prelomilo

Slabe tri tedne po nesreči letala s 183 potniki in člani posadke, ki je na istanbulskem letališču zdrsnilo s steze in se prelomilo, so v Turčiji aretirali pilota. Očitajo mu povzročitev smrti in telesnih poškodb iz malomarnosti. V nesreči so umrli trije ljudje, več kot 170 je bilo poškodovanih.

V Turčiji so aretirali pilota letala, ki je pred slabimi tremi tedni zdrsnilo s pristajalne steze na istanbulskem letališču Sabiha Gokcen, pri čemer so trije ljudje umrli. Osumljen je povzročitve smrti in telesnih poškodb iz malomarnosti, je za turško tiskovno agencijo Anadolu povedal neimenovan vir. Spomnimo. Boeing 737 je v začetku februarja ob pristanku v močnem vetru in dežju zdrsnil s steze, se prelomil na več delov, nato pa še zagorel, a so gasilci požar kmalu pogasili. V nesreči so umrle tri osebe, več kot 170 je bilo poškodovanih. Letalo, ki je bilo v lasti turškega nizkocenovnika Pegasus Airlines, je v Istanbul prispelo iz Izmirja. FOTO: AP