Aretirali predsednika sodišča BiH in bivšega vodjo obveščevalne agencije

Sipa je oba osumljenca danes po zaslišanju izročila tožilstvu, ki naj bi po pričakovanjih Kajganića zanju od sodišča zahtevalo mesec dni pripora. Izpostavil je še, da za zdaj nimajo dokazov, da bi Debevec in Mehmedagić prisluškovala politikom ali političnim strankam, da pa bodo to preverili.

Pojasnil je, da sta osumljena, da sta leta 2020 zlorabila položaj z nezakonitim prisluškovanjem sodnikom sodišča BiH in uslužbencem tožilstva BiH med preiskavami primerov, poroča sarajevski portal Klix . Dodal je, da bodo več podrobnosti predstavili na zaslišanjih, šlo pa naj bi za primere s področja organiziranega in gospodarskega kriminala ter korupcije, poroča portal Balkaninsight .

Državna policijska agencija Sipa je Ranka Debevca in Osmana Mehmedagića v ponedeljek aretirala na podlagi naloga tožilstva BiH, da bi tožilstvo lahko v okviru preiskave zbralo dokaze, je danes na izredni novinarski konferenci povedal glavni državni tožilec Milanko Kajganić .

Sporočil je še, da so zapečatili nekaj pisarn na sodišču BiH, ki jih bodo podrobno preiskali, in da bo tožilstvo enomesečni pripor zahtevalo tudi za odvetnico Debevca, Vasvijo Vidović, ki so jo aretirali v ponedeljek zaradi oviranja preiskave. Iz prostorov Sipe je namreč hotela naskrivaj odnesti Debevčev telefon.

Debevec je od leta 2016 predsednik najvišjega rednega sodišča v državi, sodišča BiH. Januarja letos je bil kot edini kandidat izbran za drugi mandat. Po poročanju portala Klix so ga v ponedeljek prijeli v restavraciji v Vzhodnem Sarajevu, po njegovi aretaciji pa bo pristojni organ začasno imenoval njegovega naslednika med sodniki sodišča BiH.

Ob sodišču BiH je sicer na ravni države samo še ustavno sodišče BiH. Svoje ustavno sodišče imata tudi obe entiteti, Republika Srbska in Federacija BiH, ki imata tudi svoje vrhovno sodišče. Na ravni države pa slednjega ni. Mehmedagića, ki velja za tesnega sodelavca in zaupnika predsednika največje bošnjaške Stranke demokratske akcije (SDA) Bakirja Izetbegovića, je medtem februarja letos zamenjala vlada, oblikovana po lanskih volitvah, v kateri SDA ne sodeluje.

Že kot direktorja agencije OSA so ga preiskovali zaradi zlorabe položaja in poneverjanja diplome, a je bil na sodišču oproščen. Zaradi komunikacij z njim v času preiskav pa so tudi proti Debevcu uvedli disciplinski postopek, a brez kazenskih ukrepov. Debevcu je ob tem pristojna komisija lani izrekla javni opomin zaradi neprimernih stikov z osebami, proti katerim je potekal postopek pred sodiščem BiH.

Kajganić je danes še izpostavil, da želijo pokazati, da se borijo proti vsem oblikam kriminala, ne glede na to, za koga gre in kateri položaj zaseda. Zavrnil pa je ugibanja, da sta aretaciji Debevca in Mehmedagića posledica političnih pritiskov v zvezi s skorajšnjim začetkom sojenja predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku.