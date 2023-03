Aretirali samooklicanega džihadista, ki je pozival k napadu na policiste

Grožnje in propaganda za Daiš, ki jih je aretirani moški delil preko družbenih omrežji, so se v zadnjih tednih povečale, prav tako pa radikalnost vsebine teh sporočil. Španska policija ga je po šestmesečni preiskavi danes aretirala zaradi objave, v kateri je svoje številne sledilce pozival k napadu na policijo. V aretaciji so mu policisti zasegli elektronsko napravo in nož, ki ga je po besedah preiskovalcev stalno nosil s sabo.

V obsežni operaciji so poleg španske policije sodelovali še generalni informacijski štab in lokalni informacijski brigadi. Delovali so pod vodstvom državnega vrhovnega sodišča.

Z operacijo so pričeli septembra lani, ko so preiskovalci na družbenem omrežju odkrili profil, na katerem so se pojavljale prodžihadistične objave. Zdaj aretirana oseba je upravljala različne profile na družbenih omrežjih, preko katerih je nenehno širila grožnje zoper vse vrste oblasti, usmerjene pa so bile predvsem v policijske in vojaške uradnike. Moški je samega sebe predstavljal kot džihadista in mudžahida.

Ta španski državljan z radikalnimi džihadističnimi prepričanji ni imel stalnega naslova v Španiji. V zadnjih letih so ga odkrili v različnih španskih provincah, kjer je profile na družbenih omrežjih upravljal po telefonu. Moški je bil sicer v začetku leta aretiran v Egiptu, a so ga egipčanske oblasti nato izgnale na špansko ozemlje.