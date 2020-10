Aretirali še dve osebi, povezani z napadom v Nici

Kot poroča AP , je družina napadalca iz Tunizije šokirana ob novici, da je ta izvedel teroristični napad, v katerem so umrle tri osebe. Francoske oblasti so včeraj potrdile, da je napadalec iz Nice 21-letni tunizijski migrant Brahim Aouissaoui , ki je v Francijo prispel v začetku oktobra. Še pred vstopom v Francijo ga je pot iz Tunizije po nelegalnih migracijskih poteh vodila do italijanskega otoka Lampedusa, kamor je prispel 20. septembra, nato pa 14 dni preživel v karanteni zaradi odločitve vlade za zajezitev širjenja novega koronavirusa.

V Franciji so včeraj v spomin žrtvam terorističnega napada zagorele sveče, ljudje še vedno žalujejo. Oblasti med tem nadaljujejo preiskavo, v okviru katere so aretirali še dve osebi.

V povezavi z napadom, v katerem so umrli trije ljudje, so že v četrtek aretirali 47-letnika, ki naj bi bil v stiku z napadalcem. Do sedaj so tako skupno aretirali tri ljudi, za katere preiskujejo, ali so bili vpleteni v napad.